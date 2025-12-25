日外交文件震撼 黃暐瀚：不管哪個黨執政「做2事」，中國就是會打壓

政治中心／劉宇鈞報導

日本外務省罕見公開1994年的外交文件，揭開中國政府當年對日本政府的強硬施壓，中方威脅日方，若讓前台灣總統李登輝順利訪日「一定會出大事」。媒體人黃暐瀚說，不管是哪個黨執政，只要積極尋求外交突破、強調中華民國主權，中國就是會打壓。

黃暐瀚今（25）日以「中國不讓李登輝訪日」為題發文表示，日本外務省昨日公布了6800頁的外交文書，顯示中國對於1994年時中華民國總統李登輝積極推動「度假外交」備感壓力。時任中國外交部副部長的唐家璇警告日本：「如果李登輝為了參加（母校）京都大學同窗會而訪日，那將會演變成大事」。

黃暐瀚直言，31年前的「歷史事件」，對今日的台灣民眾來說，感受或許不深，但這件事情可以讓我們清楚地理解到，中國對中華民國的打壓，是不分統獨，不分黨派的（當時的李登輝是國民黨主席，是中華民國總統，是國統會創辦人）。

黃暐瀚強調，不管是哪個黨執政：1．只要積極尋求外交突破、2．只要你強調中華民國主權，中國就是會打壓。

