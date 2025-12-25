即時中心／綜合報導

故總統李登輝在卸任後多次訪問日本，然而他在擔任總統期間也多次安排拜訪日本，但受中國打壓因素而未能如願。根據日本外務省昨（24）日公開的外交文件顯示，中國政府當年曾對日本政府施壓，聲稱若時任台灣總統李登輝出席其母校京都大學校友會的願望成真，「後果將不堪設想」。

根據日本《產經新聞》報導，日本首相高市早苗在日前有關「台灣有事」的國會答辯，遭中國政府強烈反對；而日本外務省於昨（24）日公開的1994年外交文件，再次顯現出中國對日台關係升溫始終保持高度敏感。

該文件指出，時任日本駐華大使國廣道彥，在1994年3月為籌備首相細川護熙訪中行程，與中國外交部副部長唐家璇會面。當時唐家璇在會談中展現強硬立場，挑明表示「若李登輝為了出席京都大學校友會而訪日，將演變成極其嚴重的局面。」

在1990年代當時，李登輝積極展開以度假為名的「度假外交」，試圖透過私人訪問突破台灣的國際孤立處境。與此同時，日本細川政權內部的聯合執政黨之一「新生黨」國會議員與台灣互動頻繁，讓中方因此加強戒心。最終在強大的政治壓力下，李登輝的訪日行程未能實現；後來唐家璇也升任為中國外交部長。

外交文件也揭露，早在1994年1月，時任日本外相羽田孜訪中與中國外長錢其琛會談時，錢其琛便已針對日台高層政要往來畫下紅線，表示「絕不容許」。當時中方不斷運作，要求羽田孜必須在會談中明確重申日本對台立場，稱對日中關係「具有重大意義」。

對於中國的步步進逼，羽田孜在會談時僅簡短回應，日本對於1972年《日中共同聲明》中，中國主張台灣為其「領土不可分割的一部分」立場，表示「充分理解並尊重」；但也強調日本與台灣始終維持「非政府間的事務性關係」。

原文出處：快新聞／日外務省公開1994年外交文件 中國曾施壓：若李登輝訪日「後果不堪設想」

