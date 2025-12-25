日外務省揭1994年外交文件 中曾施壓若讓李登輝訪日「會出大事」

已故前總統李登輝在卸任後頻繁訪問日本。(翻攝自李登輝臉書)

已故前總統李登輝被中國視為「台獨份子」，直到卸任後才頻繁訪問日本。日本外務省昨（24日）公布1994年的外交文件，揭示當年中國政府對日本政府施壓，威脅若讓時任台灣總統李登輝順利訪問日本，「一定會出大事」。

《產經新聞》報導，日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」導致中日關係緊張，日本外務省昨（24日）對外公開1994年的外交文件，凸顯中國對台日關係密切一直都非常感冒。文件指出，1994年3月，時任日本駐中大使國廣道彥為了時任首相細川護熙訪中事宜，與當時的中國外交部副部長唐家璇會晤，在雙方會面時，唐家璇警告日方，若讓時任台灣總統李登輝以參加母校京都大學的校友會名義訪問日本，「一定會出大事」。

廣告 廣告

1990年代，李登輝為讓台灣突破國際孤立的困境，積極推動用個人休假名義出訪的「度假外交」，當時細川政府聯合執政夥伴之一的新生黨，也有不少國會議員正推動加強與台灣之間的互動，這些都讓中國提高警覺，而當年李登輝的訪日計畫並沒有成行，唐家璇後來也升任中國外交部長。

這份文件也提到，時任日本外務大臣羽田孜在1994年1月與當時的中國外交部長錢其琛會談時，錢其琛針對日本跟台灣之間重要人士的互相訪問表示「絕對不允許」。而在羽田孜訪問中國之前，中國已施壓日本，要求日本在外長在會談期間重申對台灣的立場，並強調「日方在這次訪問中再次表明立場，對於推動日中關係非常重要」。

《產經新聞》指出，日本政府在1972年與中國建交時簽署的《日中共同聲明》中，對於中國主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，僅表示「充分理解並尊重」。而羽田孜與錢其琛會談期間，面對中方口頭上的威脅，他僅回應「日本會遵守共同聲明的基本立場，跟台灣之間也會一直維持非官方性質的實務往來」。





更多《鏡新聞》報導

艾普斯坦案新證據！ 美司法部：再發現逾100萬份相關文件

日議員拋「台日貓熊交流」 國台辦震怒：不容國寶淪媚日輸誠工具

獨家／妙喻把台灣種進「大森林」 日本參議員推戶籍正名「台灣」