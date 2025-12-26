日外務省解密文件 揭中國威脅阻李登輝訪日

台灣前總統李登輝。(李登輝基金會)

日本外務省日前罕見公開一批1994年的外交檔案，揭露中國政府當年曾為阻止時任總統李登輝訪問日本，對日方施以強硬外交壓力，甚至直接警告「一定會出大事」，相關內容再度引發外界對中方長期干預台日關係的關注。





根據《產經新聞》報導，文件顯示，1994年3月，時任日本駐中國大使國廣道彥，為安排首相細川護熙訪中行程，與中國外交部副部長唐家璇會晤。會中，唐家璇明確向日方表示，若允許李登輝以參加母校京都大學校友會名義訪日，將引發重大後果，語帶威脅意味濃厚。

廣告 廣告





當時正值李登輝推動「度假外交」的重要階段，試圖透過非官方、私人名義出訪，突破台灣的國際外交困境。加上細川政府聯合執政夥伴新生黨內，亦有不少國會議員主張深化與台灣互動，使中國對台日關係升溫高度警戒。最終，李登輝該次訪日計畫未能成行，而唐家璇其後也升任中國外交部長。





文件並揭示，早在1994年1月，日本外相羽田孜訪中與中國外長錢其琛會談時，中方即以強硬態度表明，對日台之間重要人士的互訪「絕對不允許」，並要求日方重申對台立場。羽田孜僅回應，日本將遵守《日中共同聲明》，同時維持與台灣的非官方實務往來，未進一步讓步。