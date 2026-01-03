日外務省：川普邀高市訪美 開創日美同盟新篇章

日本外務省表示，美國總統川普(Donald Trump)2日在和日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)通話時，邀請她今年訪問美國，這將是高市自去年10月就任以來首次訪美。

白宮尚未證實這次通話與邀訪。目前正值日本與中國關係緊張、加劇這個地區的緊張情勢之際。身為日本親密盟友的美國正試圖強化與東京的關係，但在川普4月可能訪問中國之前，也尋求穩定與北京的關係。

北京本週在台灣週遭海域進行2天軍演。這位日本首位女首相去年底有關中國對台灣的軍事行動、可能成為日本軍事回應理由的言論激怒了中國，也脫離了過去日本領袖對這個高度敏感議題的戰略模糊立場。

日本外務省在2日的聲明中說，高市和川普同意協調安排今春的訪問。日本共同社(Kyodo News)則暗示，高市此行可能適逢華盛頓的年度櫻花季節。

聲明指出，兩國領導人重申，在美國慶祝建國250週年之際，他們將「開創日美同盟歷史的新篇章」，並將「進一步深化兩國友好關係」，包括經濟與安全合作。

日本外務省表示，高市和川普也同意將致力於促進志同道合夥伴的合作─包括日本-美國-南韓的夥伴關係、以及自由且開放的印太地區。

此外，兩國領袖也對「主要是印太地區問題」交換意見，但聲明中並未提供細節，包括兩人是否討論了北京近來在這個地區的行動。

中國進行環台軍演之際，也正值川普政府上個月宣布對台灣總額超過110億美元的軍售案。這項軍售案一旦在國會過關，規模將是歷來最大，引發中國的強烈批評。

川普29日表示，他並未被事前告知這次軍演，但他仍宣揚與中國國家主席習近平的關係。

川普去年10月在東京和剛就任不久的高市會面。兩人親切交談，川普前往美軍位於橫須賀的基地、視察美軍核動力航空母艦喬治華盛頓號(USS George Washington)時，還和高市一同登艦。

根據這位日本領袖表示，在有關台灣的言論激怒北京後，川普曾致電給她並稱他們是「非常好的朋友」，表示高市可以隨時打電話給他。但高市並未透露兩人是否談到了她的有關言論。(編輯：陳士廉)