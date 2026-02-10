日外相選後稱台灣「極重要夥伴」 譴責黎智英案打壓自由

日本第51屆眾議院選舉落幕，其中執政的自民黨單獨拿下316席，以超過三分之二的壓倒性勝利奠定執政基礎，未來台日關係的發展備受各界關注。日本外務大臣茂木敏充今天(10日)在記者會上接受央廣記者詢問時表示，台灣是日本「極其重要的夥伴與珍貴友人」，政府將致力於深化雙邊合作。

針對日本眾議院大選後的台日關係前景，外務大臣茂木敏充今天在記者會上回答央廣提問時表示，日本政府已注意到台灣各界對選舉結果發出的訊息，「台灣對日本而言，是共享基本價值、擁有緊密經濟與人員往來的極其重要的夥伴與珍貴友人」。

茂木敏充指出，對於台日之間的交流，高市政府將秉持一貫立場，基於1972年《日中共同聲明》，維持「非政府間實務關係」的基本立場，致力於深化與台灣的合作與交流。

此外，香港蘋果日報創辦人黎智英因觸犯國安法，遭重判入獄20年，引發國際社會譴責。記者詢問，日本政府是否會跟進美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)，要求釋放黎智英？茂木敏充表示，對於這項判決，日本政府感到「重大憂慮」，此舉將嚴重打擊香港作為民主穩定發展基礎的「言論自由」與「結社與集會自由」。

茂木敏充強調，維持自由開放的體制、讓香港民主穩定發展，是日本的一貫立場。日本政府強烈要求中國及香港政府尊重香港市民的權利與自由，並將與國際社會緊密連結，持續進行勸說。(編輯：宋皖媛)