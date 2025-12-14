日多地大雪！酸之湯積雪1.6米 韓首爾等地也降雪

日本多地降下大雪，青森「酸之湯」積雪更來到160公分高；而南韓包括首爾等地也出現降雪。（示意圖／Pexels）





台灣冷颼颼，鄰國日韓也一樣！日本多地降下大雪，青森「酸之湯」積雪更來到160公分高；而南韓包括首爾等地也出現降雪。

朝日電視台記者朝倉有香：「因為下雪視野一片雪白，道路完全結冰。」

採訪團隊在路上遭遇白茫茫的白色迷霧，積雪與暴風雪交織，幾公尺外的道路都難以看清。日本多地降下大雪，札幌市的大通公園長椅被雪掩埋，札幌在12日晚間積雪深度達到41公分，創下本季最高紀錄。

日本民眾：「差點冷死了，走路變得很困難，感覺到冬天已經開始了。」

青森市的酸之湯停車場被白雪覆蓋，積雪深度達到全國最高的160公分，約為往年平均的1.6倍。

韓聯社記者朴俊赫：「我現在就在首爾，北岳山路前方，我所在的北岳山路，是首爾一下雪，就會最先實施，交通管制的路段之一，整天降下的雨，從下午開始逐漸轉為降雪。」

鄰國南韓除了首都圈，其他包括江原道等中北部山區也發布大雪注意報，雪嶽山等14座國家公園則是全面禁止進入。而當局為防止災害發生，已調派人力進行除雪等作業。

