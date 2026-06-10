日夜守護地方平安 竹山警友辦事處警察節前夕慰勉員警辛勞

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竹山警友辦事處主任劉錦雯率領辦事處幹部及顧問，前往竹山警分局慰勞員警。(圖：竹山警分局提供)

▲竹山警友辦事處主任劉錦雯率領辦事處幹部及顧問，前往竹山警分局慰勞員警。(圖：竹山警分局提供)

竹山警友辦事處主任劉錦雯率領辦事處幹部及顧問，於警察節前夕專程前往竹山警察分局慰勞員警，向長期堅守崗位、維護地方治安的警察同仁表達敬意與感謝。

活動中，劉主任特別頒發破案茶及禮券予近期偵辦案件表現優異的員警，肯定同仁在打擊犯罪、維護治安工作上的辛勞與貢獻，並勉勵大家持續秉持服務熱忱，守護轄區安全。

劉主任表示，警察同仁肩負維護社會治安及交通秩序的重要使命，無論晝夜、不分寒暑，始終堅守工作崗位，令人敬佩。為表達對警察同仁的支持與感謝，會後特別準備茶會慰勞全體員警，感謝大家日以繼夜、不眠不休地為地方治安付出心力。



竹山警分局表示，感謝警友辦事處長期以來對警察工作的支持與鼓勵，這份關懷不僅提升同仁士氣，更成為持續投入治安維護工作的動力，未來將持續守護轄區治安與交通安全，提供民眾安心的生活環境。