日夜溫差大！七旬街友倒臥天橋亡 北市8人無生命跡象送醫

記者楊忠翰／台北報導

1名七旬老翁陳屍台北車站北三門外天橋。（圖／讀者提供）

台北市中正區驚傳天冷猝死案件，4日下午3時36分，民眾行經台北車站北三門外天橋時，瞥見76歲莊姓老翁倒臥橋上，隨即拿手機打電話報案；警消到場檢傷後發現，莊翁早已明顯死亡；警方初步清查後認為，莊翁疑為天冷猝死，因找不到其家屬，將由社會局協助處理後事；據了解，4日凌晨0時到5日上午8時，台北市就有8起起到院前無呼吸心跳救護案件，雖無法確認是否因低溫所致，北市消防局仍呼籲民眾防範低溫引發心血管方面疾病。

中正第一分局表示，昨天下午3時36分，勤務中心接獲報案，指出市民大道天橋上有民眾長時間保持相同姿勢，報案人上前詢問時發現，莊姓老翁已無呼吸心跳，隨即派員趕抵現場，並拉起封鎖線進行採證。

警方調查，莊翁是列冊輔導的街友，昨日凌晨5時30分，他與1名較為親近的街友在天橋上睡覺，中午還曾向社工領取便當，直到下午3時30分，另名街友想將他叫醒，卻發現他的身體呈現僵硬狀態，隨即向轄區警方報案；警方初步勘驗，莊翁並無外傷或外力介入跡象，懷疑是近日降溫所致，警員找不到莊翁家屬，將會同社會局協助處理後續事宜。

根據台北市消防局統計，本月4日凌晨0時到5日上午8時止，短短32小時內就有8人心跳驟停送醫，到院前均無呼吸心跳，但無法確認這8人發病是否與天冷有關，北市消防局仍呼籲，日夜溫差較大，民眾務必提高警覺，防範低溫引發心血管方面疾病。

台北市消防局提醒，氣溫短時間大幅下降會提高急性腦中風與心肌梗塞的發生機率，尤其是高齡者及具有「三高」病史者，更需留意身體警訊，避免在早晚低溫時外出運動，並做好血壓監測及規律用藥。

醫師叮嚀，倘若民眾突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗等症狀時，則有可能是急性心肌梗塞，亦即冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時可能造成病人到院前心跳停止，依照目前的治療指引建議，從病人抵達急診起算直到打通血管為止，應該在90分鐘內完成，除立刻通報119送醫外，民眾務必遵從救護人員建議，救護車會將病人護送到最適當的醫療機構。

1名七旬老翁陳屍台北車站北三門外天橋。（圖／翻攝畫面）

