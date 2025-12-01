日夜溫差大 上午零星降雨、午後各地多雲到晴

（中央社台北1日電）中央氣象署指出，桃園以北及宜蘭地區今天有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起將轉為多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象署表示，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約攝氏18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

此外，離島天氣，氣象署說，澎湖多雲短暫雨，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

氣象署也表示，東北風增強，今天在苗栗至台南、恆春半島沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。

另外，氣象署指出，第27號颱風天琴（KOTO），未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對台灣天氣無直接影響。（編輯：李淑華）1141201