日夜溫差大? 台鐵"善化-新市"間鋼軌斷裂 班次誤點

南部中心／綜合報導

台鐵台南善化到新市段，東線中正路平交道，13日上午發生斷軌事故，列車司機發現路線下沉，鋼軌斷裂，立刻通報，台鐵馬上封閉現場，派員搶修，還好沒有人員受傷，只是這次意外總計造成11列次誤點，台鐵初步判斷，斷軌原因可能與日夜溫差過大有關。

日夜溫差大？ 台鐵「善化-新市」間「鋼軌斷裂」

施工人員在平交道，修復斷裂的鋼軌。（圖／民視新聞）

施工人員在火車平交道，修復斷裂的鋼軌，加緊搶通線道。大家分工合作，銜接好鋼軌，回填枕木下的石頭，13號上午，台鐵接獲列車通報，善化往來新市，東線中正路平交道南端20公尺處，發生路線下沉，鋼軌斷裂的情況，台鐵第一時間派員到場檢修，初步判斷，斷軌原因可能與日夜溫差過大有關。

廣告 廣告

日夜溫差大？ 台鐵「善化-新市」間「鋼軌斷裂」

13號上午，台鐵善化往來新市，東線中正路平交道南端20公尺處，路線下沉，鋼軌斷裂。（圖／民視新聞）

為了修復軌道，台鐵一度封閉東線，改以西線單線雙向行駛，但這造成來往的列車，11列次誤點，平均延誤約45分鐘。旅客：「好像是鐵軌壞掉吧裂開嘛，都提早來了又晚到，會時間差越久啊，第一次聽到裂開的。」不少旅客受影響，都說是第一次遇到這種狀況，經過2個多小時搶修後，列車恢復正常行車，幸好這次司機及時發現通報，沒有造成人員受傷。

原文出處：日夜溫差大？ 台鐵「善化-新市」間「鋼軌斷裂」

更多民視新聞報導

酒店妹爆恩客暗黑秘密！手機桌布10個「有9個是老婆小孩」 全場看傻眼

陳亭妃2026選台南穩了？命理師曝1情況：機率不高

沐浴鹽去角質別過頭！醫曝：1地雷用法、3情況立刻停用

