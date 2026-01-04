日夜溫差大 晚間將更冷

交通部中央氣象署指出，今天(5日)輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭攝氏11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有10度以下低溫發生的機率，應注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒，白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

離島天氣：澎湖晴時多雲，約17至20度，金門晴時多雲，12至21度，馬祖多雲，約11至15度。

今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

今白天起東北風增強，桃園至台南、台東、基隆北海岸、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：5日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏東風轉偏北風，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨嘉義以南地區有局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。