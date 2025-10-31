日夜溫差大！東北迎風面有短暫雨 氣溫「溜滑梯」下探20度
即時中心／林耿郁報導
今（1）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，氣象署指出，今日北台灣整天氣溫，約20至25度，其他地區早晚稍涼，低溫20至24度，高溫26至32度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意溫差。
離島天氣為多雲到晴，澎湖23至25度，金門21至25度，馬祖20至22度。
東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區，以及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，沿海活動請注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
