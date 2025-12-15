日夜溫差恐達14度！專家示警：週三起連兩波變天

（記者許皓庭／綜合報導）今（15）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹關西出現 7 度低溫。白天起冷空氣減弱，全台轉晴回溫，但中南部日夜溫差恐達 14 度，民眾需留意穿搭。氣象署指出，未來一週將有兩波東北季風接力，首波週三抵達，北東轉濕涼；週末受南方水氣影響，雨區擴大至南部及中部山區，3500 公尺以上高山更有望降雪。

針對今日的天氣變化，中央氣象署預報員李孟軒表示，清晨因冷空氣加上輻射冷卻效應，西半部雖可見陽光，但低溫普遍下探 10 度以下。觀測數據顯示，清晨 6 時高雄以北及東北部低溫約 12 至 15 度，竹苗局部空曠地區更冷，除了新竹關西測得 7 度全台最低溫外，苗栗公館與頭屋也僅有 8.5 度。

廣告 廣告

氣象專家林得恩透過「林老師氣象站」分析，由於環境明顯轉乾且雲量減少，太陽輻射加熱作用發酵，今日白天起各地氣溫將緩慢回升。北部及東半部高溫約 21 至 22 度，明日更有機會回升至 24 度以上。然而，林得恩也特別示警，雖然白天舒適，但早晚天氣仍舊偏冷，尤其是中南部地區，日夜溫差有機會超過 10 至 14 度，建議民眾適時調整衣物保暖，以免著涼。

圖／林得恩指出，今日白天起各地氣溫將緩慢回升，北部及東半部高溫約 21 至 22 度，明日更有機會回升至 24 度以上。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

好天氣僅維持短暫兩天，李孟軒指出，週三清晨局部地區溫度仍低，白天起第一波東北季風增強，北部與東北部將再度轉涼。降雨趨勢方面，週三至週四隨著東北風南下，迎風面的基隆北海岸、東北部降雨時間拉長，有局部大雨發生的機率，大台北及花東地區亦有短暫雨，直到週五、週六氣溫才會短暫回升。

展望週末天氣，變數主要來自南方水氣。預計週五至週六期間，受南邊水氣移入影響，全台雲量增多，降雨範圍擴大，除了東半部外，南部地區及中部山區也將出現降雨情形。若溫度與水氣條件配合得宜，中部以北 3500 公尺以上高山這兩天將有零星飄雪或結冰的機會。下週日緊接著第二波東北季風南下，屆時北台灣將再度轉為濕冷天氣。

此外，氣象署也同步發布提醒，今日北部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖等地風浪較大，從事海邊活動需注意安全。週四清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友行車請特別留意路況安全。

更多引新聞報導

基隆毒駕暴衝釀死傷！連撞8機車、70歲婦人亡

佛門前不清淨！中台禪寺爆「下藥性侵師弟」

