日夜溫差的隱形威脅—冷熱轉換最傷身 「晴天浴室神器」守住家人的暖與心

日夜溫差大增加心臟病與中風風險，務必留意保暖措施

氣候變化加劇，日夜溫差動輒超過 10℃。台中市消防局統計，18、19 日一天內便有 19 件非創傷送醫案件，呼籲民眾加強保暖。國民健康署也提醒，劇烈溫差會使血管急速收縮，特別是在沐浴更衣時從暖轉冷，更可能增加心臟病與中風風險；長者、慢性病患與免疫較弱族群更需注意。

除了冷熱落差的衝擊，浴室沐浴後的高濕度也左右居家安全。因室內外溫差產生的「結露」易讓浴室成為濕氣最重的區域，水氣滯留、地面濕滑的風險大增。因此，降低溫差、保持乾爽，是冬季浴室安全的兩大關鍵。

浴室是溫差劇烈的場所之一，業者推產品協助保暖又去濕

ALASKA 阿拉斯加 推出「多功能浴室暖風乾燥機」，以暖房與乾燥雙效守護全家人。暖房模式：沐浴前預熱空間，避免冷空氣刺激，減輕心血管負擔；乾燥模式：沐浴後快速排除水氣，讓牆面與地坪迅速乾爽，降低濕滑風險。讓浴室在寒冬也能保持如夏日般的溫暖與清新，打造更安心的沐浴環境。

打造屬於全家人的「晴天浴室」，享受舒適又安全的環境

ALASKA阿拉斯加 表示，「多功能浴室暖風乾燥機」不僅能減少沐浴更衣的溫差刺激，並透過乾燥與換氣全面降低浴室濕氣、提升生活空氣品質。特別適合家中有長輩、幼童、過敏體質者，或重視居家品質的家庭，讓浴室全年都能保持舒適，打造屬於全家人的「晴天浴室」。

多功能暖風乾燥機產品連結：https://www.alaska.com.tw/thermo-ventilator

