日夜溫差破10度！粉專曝「明又一波冷空氣南下」 這2天全台有雨

生活中心／張尚辰報導

進擊の天氣小編表示，週五、週六全台有小雨。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（16）日清晨仍冷，氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今日至週六（20日）天氣變化為「暖、涼、雨」，天氣節奏如春天一般，週三至週四將有微弱冷空氣南下，週五、週六受到南方水氣影響，屆時將是「全台有小雨」，溫度也會因雲多，整天偏涼。

進擊の天氣小編今日深夜在臉書發文，指出隨著冷高壓中心出海，吹往台灣的風向逐漸轉為東風，溫暖的空氣從太平洋拂來，各地溫度顯著回升，冷氣團也正式結束。不過，進擊の天氣小編說，今日開始，天氣變化快速，分別為「暖、涼、雨」，天氣節奏如春天一般。

今日受暖冬風影響，各地白天高溫可達25至26度，但夜晚至清晨受到「輻射冷卻」影響，溫度仍低，需多加注意溫差大的問題；週三至週四天氣微涼，微弱冷空氣南下，中北部將起風，白天略感降溫，但低溫不低，大部分地區仍在16至17度，南部則相對無感。

週五至週六，受到南方水氣影響，屆時將是「全台有雨」，溫度也會因為雲多，整天偏涼。此外，進擊の天氣小編說，這波冷氣團過後，展望未來10日，暫時沒有特別強的冷空氣南下，隆冬的感覺也尚未來臨。

