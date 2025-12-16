日夜溫差破13°C！慎防心血管疾病 專家：多喝水可保命

台灣近期受輻射冷卻影響，出現劇烈的日夜溫差現象，南部地區溫差可超過13°C，白天高溫甚至逼近30°C，形成「清晨像冬天、白天像夏天」的極端體感。專家提醒，這類天氣型態不僅影響空氣品質，對高齡、心血管與呼吸系統患者更具健康風險，也提醒要多補充水分，才不會引發心血管疾病。

台灣近期受輻射冷卻影響，出現劇烈的日夜溫差現象。（圖／中天新聞）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，夜間至清晨降溫效率高，各地清晨氣溫明顯偏低，中部以北及宜蘭低溫約10至14°C，南部及花東約11至16°C，沿海空曠、近山區及花東縱谷一帶，溫度還可能再低1至2°C。

白天在水氣偏少、雲量不多的條件下，太陽輻射加溫效率佳，氣溫會快速回升。林得恩表示，中部以北、東半部高溫可達24至27°C，南部更有機會來到26至28°C，部分地區逼近30°C，導致日夜溫差輕易超過13°C。

林得恩進一步解釋，強冷空氣南下後逐漸減弱、環境轉為乾冷時，最容易出現「夜冷晝暖」的天氣型態。夜間風速偏弱，也容易形成逆溫層，使污染物不易擴散，空氣品質風險隨之升高。

根據衛福部統計，去年國人十大死因中，心臟疾病與腦血管疾病分居第2、第4位，一年合計奪走約3.6萬條人命。國民健康署慢性疾病防治組代理組長周燕玉表示，一般民眾須留意低溫警訊，高風險族群更不能掉以輕心。

國人十大死因中，心臟疾病與腦血管疾病分居第2、第4位，民眾須留意低溫警訊。 （示意圖／Pixabay）

國健署提醒，日夜溫差拉大，心血管負擔隨之加重，低溫來襲不能只是「多穿一件」。當日夜溫差超過10°C，恐將導致血管頻繁收縮與擴張，心血管與呼吸系統負擔明顯增加，高齡者及心血管、呼吸道疾病患者需特別注意。

林得恩提醒，早出晚歸務必適時增添衣物，以因應氣溫劇烈變化。國健署建議，應避開清晨與傍晚等低溫時段外出，若非必要應減少外出，或結伴同行、彼此照應，依氣溫調整穿著，特別加強頭頸部與四肢末梢保暖。

國健署也提醒，天冷時雖不易口渴，身體仍會流失水分，若攝取不足，恐讓血液變得黏稠、增加心血管負擔。建議外出或運動時每15分鐘補充200至300毫升溫水，並避免含糖、含咖啡因或酒精飲品。

周燕玉強調，三高族群及心腦血管疾病高風險者，應規律服藥、切勿自行停藥，並密切關注氣溫變化。一旦出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或昏厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即就醫，把握黃金治療時機。

