日夜溫差飆破10度！今年首颱「洛鞍」最快週五生成

記者蔣季容／台北報導

冷氣團又來！中央氣象署表示，明（13）日大陸冷氣團增強，加上輻射冷卻影響，清晨近山區及空曠地區可能出現10度以下低溫，未來一週都要留意日夜溫差大。另外，位於菲律賓東南方的熱帶擾動，最快週五就會發展為今年第一號颱風「洛鞍」，預計不會影響台灣。

氣象署預報員劉沛滕說明，明後兩天大陸冷氣團增強，中部以北低溫下探12度，南部13度，花東14度，近山區及空曠地區受到輻射冷卻影響，清晨可能出現10度低溫，其中中部以北近山區要注意10度以下低溫。

劉沛滕指出，週四至週六大陸冷氣團減弱，不過輻射冷卻仍明顯，中部以北低溫13度，近山區清晨會再降1至2度，南部及花東低溫16度。白天高溫北部、東半部20至24度，中南部26至28度，週五日夜溫差可能達10度以上。

降雨方面，劉沛滕提及，週六至週日水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部有明顯降雨。至於目前在菲律賓東南方的熱帶擾動，週五或週六就可能發展為熱帶性低氣壓或是今年第一號颱風「洛鞍」，預計往北移動就會逐漸消散，不會影響台灣。

