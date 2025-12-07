日夜溫差飆15℃！2波東北季風要來了 「這幾區」恐大雨

【高沛生／綜合報導】今晨新竹縣關西鄉下探 10.7°C，竹苗日夜溫差達 15°C，白天回暖且天氣偏乾燥。氣象署預報員張竣堯接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，明天東北季風報到，桃園以北、東半部及恆春半島轉為有雨，基隆北海岸、大台北與宜蘭不排除局部大雨。週二到週三最冷，低溫約 16 至 18°C，13 日還有第二波東北季風南下。

今晨輻射冷卻發威，新竹關西下探 10.7°C，氣象署預報員張竣堯表示，竹苗地區日夜溫差達 15°C。今天白天全台逐漸回暖，天氣偏乾燥穩定，但東北季風將在明天白天報到，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島轉為有雨，基隆北海岸、大台北與宜蘭不排除發布局部大雨特報。週二到週三是本波最冷時段，低溫約 16 至 18°C，13 日還有第二波東北季風南下，天氣變化頻繁。

氣象署發布陸上強風特報，指出今晨至週一晚間東北風偏強，桃園、新竹、苗栗、中彰雲嘉南、高屏、台東、澎湖、金門、連江等局部地區，都有機會出現平均風力 6 級以上或陣風 8 級以上，沿海與空曠地區須特別注意強陣風。氣象署也提醒，週一、週二基隆北海岸、大台北與宜蘭有陣雨，並可能出現局部大雨。

氣象署說，今天在輻射冷卻作用下早晚偏涼，各地低溫約 13 至 18°C；白天北部、東半部高溫 24 至 26°C，中南部 25 至 27°C，大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區與宜花地區有零星短暫雨。到了週二東北季風持續影響，中北部白天高溫略降，迎風面水氣偏多，降雨範圍擴大。

展望後勢，氣象署指出，週三至週五東北季風減弱，水氣也跟著減少，僅北海岸、台北山區及東半部有零星短暫雨；但週六起第二波較強東北季風再度增強，北部、東半部、恆春半島及大台北山區將再轉為濕涼天氣。

近日受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差甚大。中央氣象署

