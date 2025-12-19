日夜溫差 心肺隱形殺手

黃軒強調，「不是冷天會害你，而是溫差大的那幾天最危險。」（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書發文提醒，真正威脅心血管與呼吸系統健康的，未必是寒流本身，而是「日夜溫差過大」。他引述多篇國內外大型研究指出，當日夜溫差（DTR）達到關鍵門檻時，心血管疾病、呼吸道疾病與死亡風險，就會開始「有意義地上升」，且往往不是當天發作，而是延遲1到3天才出現症狀。

黃軒表示，研究顯示，國外當日夜溫差達7°C、台灣約6°C時，風險就明顯攀升。日夜溫差每增加1°C，心血管死亡風險約增加1至3%；當溫差超過7°C，更會出現「跳升式」增加，影響族群以65歲以上長者、心臟病、高血壓、糖尿病、慢性腎病與睡眠品質不佳者最為明顯。

進一步分析季節差異，黃軒指出，在溫暖季節，當溫差超過8.5°C，每增加1°C，因心肺疾病跑急診的風險增加5至36%，住院風險也提高；而在寒冷季節，當溫差超過11°C，每增加1°C，急診、住院與死亡風險甚至可能倍數成長，死亡風險最高增加達一倍以上。

當日夜溫差達10°C以上，更被視為「臨床高風險區」。研究顯示，在這樣的溫差下，心肌梗塞、中風、心律不整、氣喘發作等事件，會在24至72小時內顯著增加，形成許多民眾「前幾天變冷，過兩天突然出事」的錯覺。

對此，黃軒強調，真正有效的防護關鍵不在「穿多暖」，而在「維持穩定」。他提醒，夜間保暖比白天更重要，尤其是睡前2到3小時，以及清晨5到7點的高風險時段，腹部、後頸與胸口的保暖，比四肢更關鍵。睡眠環境應追求溫度穩定，理想室溫約20至24°C，整晚波動不宜超過2°C，避免定時關閉空調或暖氣，反而製造溫差。

此外，清晨是一天中最不宜「硬撐」的時段。黃軒提醒，起床後應先在室內活動數分鐘，穿好保暖衣物再外出，避免冷水刺激或空腹運動，讓身體自然甦醒。

他也呼籲心血管高風險族群，將「日夜溫差7°C」視為醫療等級的天氣警報，避免熬夜、飲酒與劇烈運動，規律服藥、不自行停藥，並特別加強清晨與夜間的保暖。