日夜溫差10度以上 ！3縣市低溫特報 除夕變天「降雨熱區」曝

記者柯美儀／台北報導

週末日夜溫差大，可能超過10度。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

氣象署於今（12）日16時23分發布低溫特報，提醒明晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週末期間，全台陽光普照，中午高溫預計達26至29度，體感溫暖偏熱，但夜間及清晨仍偏涼，日夜溫差大，可能超過10度。

氣象粉專指出，隨著風向由東北風逐漸轉為偏東風，在陽光加持下，各地氣溫明顯回升。到了週末甚至吹些微東南風，中午高溫可達26至29度，體感偏熱，不過夜晚與清晨仍偏涼，日夜溫差可能超過10度，提醒民眾早出晚歸記得適時增減衣物。

不過好天氣將在下週一除夕（16日）出現轉折。氣象署表示，隨著鋒面及東北季風南下，天氣將由乾暖轉為濕涼，桃園以北、東半部及竹苗山區有局部降雨，北台灣氣溫明顯下滑。除夕夜至下週二初一（17日）清晨，北台灣轉涼有感。

氣象署進一步指出，初一至初二（17日至18日）仍受東北季風影響，降雨集中在北海岸、雙北及東半部。氣溫方面，北台灣高溫降至約20度、低溫約16度；中南部白天仍有24至26度，高雄甚至接近28度，南北溫差與日夜溫差都相當明顯。

