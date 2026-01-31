日夜溫差10度恐釀心肌梗塞！醫師示警：比單純寒冷更致命

每當氣溫下降1度時，心肌梗塞風險便會增加約2％。（圖／劉耿豪攝）

氣象署指出，今天（31日）鋒面通過後，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，日夜溫差達到10度。網紅醫師蒼藍鴿（本名吳其穎）特別提醒，這類「劇烈溫差」比單純寒冷更致命，恐大幅提高心肌梗塞的風險，特別是血管狀況不佳者，更應提高警覺。

蒼藍鴿引述《英國醫學期刊》（BMJ）一項針對數萬名心肌梗塞患者進行的長期追蹤研究指出，每當氣溫下降1度時，心肌梗塞風險便會增加約2％。以台灣天氣為例，常見短時間內驟降10度以上的情況，等同心肌梗塞機率可能瞬間增加20％以上，對身體健康構成極大威脅。

他進一步解釋，當環境氣溫驟變、血壓突然飆高時，年輕人若血管彈性好，可能僅感覺頭暈；但若血管壁已有膽固醇或脂肪堆積，猶如形成「油垢」，血流壓力會將其衝破，觸發身體凝血反應，導致血管阻塞、形成血栓。一旦血栓出現在腦部，就可能造成腦中風；若發生在心臟冠狀動脈，則是致命的心肌梗塞。

蒼藍鴿強調，許多人誤以為「冷」才是最致命的威脅，但實際上直接因寒冷而凍死的機率在台灣相當低，真正該警覺的是「劇烈溫差所引發的血管壓力變化」，這些變化往往在短短幾分鐘內發生，讓身體措手不及。

對此，他呼籲高風險族群，如高血壓、高血脂或血糖異常者，應儘早進行健康管理，透過減重、服藥或調整生活習慣來保護心血管，將血壓、膽固醇與血糖控制在理想範圍內，避免在氣溫劇變時發生致命事件。

