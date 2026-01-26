日夜溫差10度！北東炸冷雨、低溫僅11度 山區明有望飄雪
東北季風將增強，各地回歸濕冷天氣，北部、東北部雨勢較大，各地越晚越冷，最低溫下探11度，要留意日夜溫差超過10度，山區也有降雪機會。1月31日有第2波東北季風到來，降雨範圍將擴大。
中央氣象署預報員林定宜表示，27日起東北季風轉強，且華南雲雨區東移，北部、東半部為短暫雨，其中，基隆北海岸、大台北山區和東北部地區在27日晚間至28日清晨，將有局部較大雨勢，中南部也有零星短暫雨。
水氣在28日白天開始減少，西半部有零星短暫雨或多雲天氣，之後這波東北季風在29日至30日趨弱，且水氣進一步減少，白天各地多雲到晴。
本週第2波東北季風1月31日到來，同時有鋒面通過，位在迎風面的北部與東半部將有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。2月3日前，北部和東半部地區、中部山區有局部短暫雨，預計2月4日起就會減弱。
此外，如果水氣和低溫配合得宜，3000公尺以上山區27日會有零星飄雪，離島金馬地區26日晚間至27日有局部霧，台東的綠島、蘭嶼及恆春半島沿海將有長浪發生，另桃園到台南、台東的空曠地區可能出現較強陣風，提醒民眾多加注意。
溫度方面，受東北季風影響，27日北部、東北部平地低溫落在15度至16度之間，高溫19度至23度，南部、花東則是低溫17度至18度，中南部高溫25度至27度。
隨東北季風減弱，29日將回暖，但清晨因輻射冷卻影響，中部以北下探11度，宜蘭、南部約14度，白天北部高溫23度、中部25度、南部26度，日夜溫差將突破10度的幅度。
