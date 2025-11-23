日大分大火延燒第6日仍未完全撲滅 災民心急回不了家

日本大分縣發生的大規模火災在進入第六天仍未完全撲滅，23日，救援人員派出直升機進行空中勘察，又偵測到一處無人島有熱源，目前正在確定火源，並繼續進行滅火工作。

日本大分縣大火進入第6天，火勢仍未完全撲滅。（圖／NNN）

本月18日，日本大分縣大分市的漁港旁住宅區發生大規模火災，至少170戶住宅受損，迫使百餘人緊急疏散，並造成一名76歲男子死亡。

在強風助長下，火勢一路從大分市一處漁港附近開始蔓延，隨後擴散至附近森林地區，規模之大令當地居民措手不及。

23日，當局發現離火場約 1.4 公里的一座無人居住的島嶼山坡上有十幾處熱源，目前正在用直升機噴水。

廣告 廣告

由於火勢遲遲無法得到控制，災區大片區域仍無法進入，許多受災民眾無法查看自己房屋的狀況。直到22日，當局才開放警方和消防人員陪同受災民眾進入限制區域。據悉目前多數災民仍暫住於收容中心。

延伸閱讀

結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 有權再清算日歷史罪責

陸動員邦交國對台灣議題表態 緬甸譴責高市違反一中、鼓動台獨

影/對日武嚇不停！火箭軍發軍歌MV 喊「全副披掛整裝待發」