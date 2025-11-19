日大分市火災延燒逾170建築 76歲男失聯、上百居民撤離

NHK報導，日本九州大分縣大分市18日發生大火，當地消防單位在傍晚5時45分左右，接獲通報民宅發生火警。大分縣災害管理本部指出，火勢已蔓延至170多棟建築物及周遭森林，已知有一名76歲男性下落不明。

至今（19）日上午為止，距離接獲火災通報已17小時，但火勢仍未完全撲滅，倒塌的建築物冒出白煙，部分區域還可見明火，消防人員還在持續救火工作，火警原因仍待釐清。事發地點有115戶、175人已在18日午夜疏散至附近的社區中心避難。

大分縣府已在19日上午請求日本陸上自衛隊派遣救災人員；日本內閣官房長官木原稔則於記者會表示，已出動自衛隊直升機，執行空中滅火與資訊收集行動。

直升機在大分火災現場灑水。（圖／美聯社）

NHK報導指出，日本各地18日風力皆增強，大分地區氣象台於17至19日對大分市等地發布強風警報；且大分市近期降雨量少，上個月總雨量僅39毫米，預估當地乾燥天氣將持續至20日。

