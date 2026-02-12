日大選後中國急跳腳 矢板明夫揭「1現象」斷言：中國籌碼不多

即時中心／張英傑報導

這次日本眾議院大選，日本首相高市早苗率領的自民黨，拿下316席好成績，讓國際社會側目，不過，中國對高市早苗卻有諸多不滿，中國外交部發言人林劍，更是直接對高市早苗指手畫腳說，日本不要回到「軍國主義」道路；要求日本「恪守中日四個政治文件」，不要「背信棄義」；還要求高市早苗撤回她關於「台灣有事」言論。對此，資深媒體人矢板明夫提出自身觀察指出，中國的外交回應，像是對自己國家領導人和國內輿論喊話；提到「歷史教訓」和「軍國主義覆轍」等話語，是中國官方用來強調自身立場的固定模板；在面對國際現實時，那樣發言並不能有效解決當前外交僵局，反而讓交流變得更加緊張和困難；矢板明夫還爆料，中國對日本施壓的「籌碼」，其實沒那麼多。





對於林劍的發言，矢板明夫提出自身觀察指出，首先，林劍一方面說選舉是「日本內政」，一方面卻又要求日本首相撤回她的發言，這明顯矛盾；選舉結果是日本國民用選票做出的選擇；高市首相在選前已公開談過涉台議題並且獲得支持，現在中國卻專門挑選這點要求她撤回，是明顯不尊重日本民意的表現。

其次，這場選舉後的反應顯示，日中兩國的外交對立將會長期化，這不是一兩次語言衝突造成的，而是結構性的矛盾。日本民意已經對安全、國防議題表達了更強烈的關注，選民在選舉中對高市的高度支持，就是一個證明；日本公民沒有因中國的強硬態度而退縮，反而用投票結果表達自己的立場。這意味著，日本不可能因為中國的外交恐嚇而改變方向。

矢板明夫直言，再者，回頭看最近的貿易互動也很有意思，外界在選舉前曾注意到，中國一度對日本實施稀土出口限制等措施，但隨後又迅速撤回這些限制；這可能意味著，中國手上本來可以對日本施壓的「籌碼」，其實沒那麼多；當你用完手段還必須收回，那就很難再用類似策略來影響對方。相比之下，日本在國際政治與經濟布局上越來越自主，特別是在選舉後將繼續推動與台灣等國家的合作。

最後，矢板明夫直言，中國的這種外交回應，更像是在對自己國家的領導人和國內輿論喊話；林劍提到「歷史教訓」和「軍國主義覆轍」等話語，是中國官方用來強調自身立場的固定模板；在面對國際現實時，那樣的發言並不能有效解決當前的外交僵局，反而讓交流變得更加緊張和困難。

