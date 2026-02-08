日大選結果出爐！自民黨高市政權達「絕對穩定多數」 有望挑戰2/3修憲門檻

即時中心／徐子為報導



日本眾議院大選已於當地時間8時（台灣時間7時）截止投票，隨即開票。根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）自民維新執政聯盟所屬的自民黨，不僅單獨過半，與日本維新會共組的執政聯盟，已篤定豪奪274席，已跨過261席門檻，拿下「絕對穩定多數」。





根據目前出口民調，自民黨預測席次為274～328席，中間值是301席。不僅日本公共媒體《NHK》出口民調，另一家日媒《朝日新聞》也預測，執政陣營的自民+維新篤定拿下273席，確定過半。



執政聯盟跨過261席，拿下「絕對穩定多數」門檻，可單獨掌控所有委員會，在所有委員會都能確保過半席次，能僅靠自家議員通過法案。之前自民黨曾在2021年眾院選舉時，單獨達成此門檻。



在確定達到絕對穩定多數門檻後，執政聯盟下個目標將劍指310席，這相當於眾院465席的2/3，可對參議院否決的法案再表決，還可啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營（自民+公明）都曾突破310席，不過歷史上，自民黨尚未單獨達到該數字過。



另外，公明黨退出與自民黨的執政陣營後，這次選戰與最大在野黨立憲民主黨組成「中道改革聯盟」，在開票態勢明朗化後，成為「最大輸家」。選前中道聯盟目標是成為眾院相對第一大黨。共同代表野田佳彥表示，若選舉結果未達預期，將「承擔責任」，並表示「如果1加1沒有達到2，就是失敗」；另一名共同代表齊藤鐵夫則指出，另一目標是要超越現有席次，也表示「對結果負責是理所當然」，如今黨內普遍認為，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫辭職已難以避免。



不過對中道聯盟而言，更棘手的是，這次眾院選舉中，有多名幹部與資深議員都敗北，黨內目前缺乏具號召力的接班人選，領導真空問題浮上檯面。





