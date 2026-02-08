日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻

即時中心／徐子為報導



日本今（8）日舉行眾議院選舉，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）自民維新執政聯盟所屬的自民黨，以及日本維新會共組的執政聯盟，已篤定豪奪247席，超越過半門檻的233席。對此，民進黨籍立委陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。





根據NHK出口民調，高市早苗帶領的自民黨，有望單獨過半，有獨拿超過300席可能性；另一家日媒《朝日新聞》也預測，執政陣營的自民+維新篤定拿下273席，確定過半，甚至有望挑戰310席的2/3修憲門檻。

陳冠廷指出，高市早苗就任以來，將「台灣有事即日本有事」從政治修辭推進至具備法律操作性的政策框架，是日本戰後安保政策的重大轉折。他分析，高市在國會答辯中明確將中國對台海上封鎖定義為日本的「存亡危機事態」，這是現任首相首次在正式場合將台灣情境直接連結至集體自衛權的行使，「這代表日本對台海安全的承諾，已從戰略模糊走向戰略清晰，台灣必須正視這項變化的深遠意義」。





陳冠廷進一步表示，高市內閣選擇與主張修憲及強化國防的日本維新會結盟，取代過去傾向和平主義路線的公明黨，執政聯盟的結構性轉變意味著日本未來的安保決策將更具效率與執行力。他認為，自民黨在本次大選取得穩定多數，將使高市內閣在推動國防預算提升至GDP2%、部署長程反擊能力、強化西南諸島防衛等政策上獲得更充分的政治授權，「這對台灣周邊的安全環境而言，是正面且具建設性的發展」。





在經濟安保面向，陳冠廷強調台日半導體供應鏈合作的戰略重要性。他指出，台積電在熊本升級量產3奈米先進製程，顯示台日雙方正將半導體合作從單純的商業投資提升為國家安全層級的戰略布局，「台灣的半導體實力與日本的產業韌性相互結合，形成的經濟安全網路，是雙方在面對地緣風險時最重要的共同資產」。





陳冠廷表示，他在高市內閣成立後率民進黨青年局訪問日本時便已強調，台灣與日本共享的是民主價值，也是共同的未來願景。如今日本大選結果進一步確認了高市路線獲得民意支持，台灣應從情報交流、海巡合作、無人機供應鏈、民防韌性等具體面向，積極與日方推進實質合作，「台日關係已進入命運共同體的新階段，台灣要展現足夠的能力與準備，才能承接這個歷史性的機遇」。













