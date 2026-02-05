日大選高市早苗高人氣持續 民調估執政聯盟有望過半

頂著「眾議院選舉」招牌的房車，跟著廂型公務車，前往距離市公所約10公里的偏遠郊區，準備讓當地只有20戶居民進行提前投票。

日本的眾議院選戰，在這個週日就要投開票，為了隆冬季節不方便出行的郊區選民也能順利投票，各地地方政府都展開了移動型「提前投票所」服務。

市公所移動型提前投票所職員說：「請將投票所入場券交給我，需要一點時間確認，請稍候。」

山形縣尾花澤市選民說道，「因為選舉在這個時期舉行，本來想說，放棄投票好了，但這種服務真的是幫了大忙。」

外媒路透社報導，這週的民調顯示，日本首相高市早苗挾帶著超高人氣，讓自民黨與維新會的執政聯盟，有希望從465個眾議員席次中，拿到300個席次。

如今她的選民支持率約有60%，幾乎是自民黨平均支持率的2倍，其中又以30歲以下選民支持率超過90%，甚至還掀起了一股「早苗熱潮」。

選民爭相購買她使用的同款商品，包括她使用的公事包，目前已經賣到要等9個月才能出貨，還有她在國會使用的粉紅色多功能筆、喜歡的零食等，銷售量都在短期內暴增。

日本大學生並木由紀表示，「因為她是第一位女首相，所以像我這樣的年輕人，都很好奇她會用什麼物品，如果能跟她一樣用同樣的物品，就會讓人覺得很開心。」

日本上智大學政治系教授中野晃一分析，這種對政治人物的追星現象相當罕見。在日本比較嚴肅、沉悶的政治環境中，高市早苗所散發的個人魅力，格外引人注目。

中野晃一認為，「要比自民黨的歷任領導人受歡迎其實並不難，因為所有人都是中、老年的無趣男性，所以某種程度上來說，高市讓人有耳目一新的感覺。」

高市早苗的高人氣牽動選情，也讓立憲民主黨與公明黨合作改組的「中道改革聯合」，陷入苦戰。不少媒體分析指出，中道黨的席次恐怕會從原有167席次大幅縮水。部分黨員也質疑，是否不要成立新黨比較好，憂心選舉慘敗，可能還會影響政黨的存續。

不過，也有分析人士質疑，日本長期以來，年輕選民的投票率都很低迷，高市早苗的年輕支持者是否足以扭轉執政聯盟在選前的劣勢，還有待觀察。