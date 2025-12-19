日央總裁：若經濟與物價符合預期 不排除繼續升息

日本央行總裁植田和男表示，如果未來日本經濟與物價變動，符合預期，日本央行不排除繼續升息。

日本央行今天宣佈，將政策利率調升一碼，從現行的0.5%，上調到0.75%。日本央行總裁植田和男今（19）日下午召開記者會，表示如果未來經濟和物價變動符合預期，將會繼續上調政策利率，並且也會調整貨幣寬鬆的力度。

日本媒體報導，0.75%左右的利率水準，是日本自1995年9月之後，30年以來的利率最高水準。這也是日本央行，繼今年1月之後，第二度升息。據瞭解，9名政策委員全部贊成升息。日本央行指出，美國高關稅政策，對日本經濟的負面影響，小於先前預期；此外，日本明年的春季勞資談判，加薪趨勢也可望延續。

植田和男並指出，升息一碼之後，利率水準仍然極低，植田也強調說，「寬鬆的貨幣環境，還是得以維持」。