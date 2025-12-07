日央行升息預期升溫 日本多重資產基金成焦點

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著物價與生活成本持續上升，日本央行再度面臨是否提前收斂寬鬆政策的挑戰，12月升息議題重新浮上檯面，聯邦投信指出，日本多重資產基金結合股票、REITs與美元債三大資產，在通膨、工資與政策交錯的關鍵時刻，多重資產架構是參與日本市場的重要策略選項。

聯邦投信表示，日本10年期公債殖利率上升，主因為市場對日本央行升息以的猜測重燃，根據最新日本官方《Outlook Report》，日本央行預估2025年消費者物價指數(CPI)年增率中位數為2.7%，2026年降至1.8%，2027年再回升至2.0%，市場也認為，在高市執政期間「寬鬆貨幣政策+擴張性財政政策」的可能性較高，意味著日圓貶值壓力可能持續存在，製造業獲利未來可能也會上調。

廣告 廣告

聯邦投信認為，在高市政府的政策支援、聯準會降息以及穩健的企業獲利的背景下，人工智慧和半導體相關股票、電子元件和IT系統等成長型股票可能會表現優異，而聯邦日本多重資產基金結合日本股票、日本REITs 與日企美元債三大資產，股票可望帶來成長動能，REITs提供收益穩定性並受惠通膨下的租金調整，日企美元債部位有望改善風險調整報酬，是目前投資日本市場最佳選擇。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

年終補貨手腳要快！Costco 15款全新優惠商品來了

台灣機車文化強到離譜！「這數據」奪全球第一 其他國家只能看背影

不聽黨的話？上海新開兩家「壽司郎」 排隊14小時盛況空前

