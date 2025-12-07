日央行升息預期升溫 日本多重資產基金成焦點
〔記者張慧雯／台北報導〕隨著物價與生活成本持續上升，日本央行再度面臨是否提前收斂寬鬆政策的挑戰，12月升息議題重新浮上檯面，聯邦投信指出，日本多重資產基金結合股票、REITs與美元債三大資產，在通膨、工資與政策交錯的關鍵時刻，多重資產架構是參與日本市場的重要策略選項。
聯邦投信表示，日本10年期公債殖利率上升，主因為市場對日本央行升息以的猜測重燃，根據最新日本官方《Outlook Report》，日本央行預估2025年消費者物價指數(CPI)年增率中位數為2.7%，2026年降至1.8%，2027年再回升至2.0%，市場也認為，在高市執政期間「寬鬆貨幣政策+擴張性財政政策」的可能性較高，意味著日圓貶值壓力可能持續存在，製造業獲利未來可能也會上調。
聯邦投信認為，在高市政府的政策支援、聯準會降息以及穩健的企業獲利的背景下，人工智慧和半導體相關股票、電子元件和IT系統等成長型股票可能會表現優異，而聯邦日本多重資產基金結合日本股票、日本REITs 與日企美元債三大資產，股票可望帶來成長動能，REITs提供收益穩定性並受惠通膨下的租金調整，日企美元債部位有望改善風險調整報酬，是目前投資日本市場最佳選擇。
更多自由時報報導
2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉
年終補貨手腳要快！Costco 15款全新優惠商品來了
台灣機車文化強到離譜！「這數據」奪全球第一 其他國家只能看背影
不聽黨的話？上海新開兩家「壽司郎」 排隊14小時盛況空前
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
南亞成交爆量104萬張！三大法人齊掃貨...投信砸7.5億買最多 00946「2新兵」也吸金
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/01～12/05）整體上揚354.41點至27,980.89點，週漲幅1.28%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股有6...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！
未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
CCL三雄 11月營收報佳音
銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI需求燙到不行！「散熱千金股」飆漲停衝破3千大關創新高 歐系外資估2027年EPS上看150元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI伺服器散熱需求不斷攀升，散熱廠健策（3653）收穫歐系外資正向評等，昨（5）日股價早盤開出2910元後，便持續向上飆...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股震盪後走高！終場指數收漲185點 台積電收1460元
即時中心／綜合報導美國股市週四（4日）收盤漲跌互見，華爾街消化最新就業數據之際，市場對聯準會12月降息的預期持續升溫。台股今（5）日以近乎平盤開出，微漲0.72點、開在27,796.43點開出，隨後持續震盪；午盤走高，終場指數就以27,980.89點作收、上漲185.18點，漲幅0.67％，成交量4,448.52億元。台積電（2330）終場收在1,460元、上漲15元。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 1