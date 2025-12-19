日央行宣布升息1碼至0.75%，利率飆至30年最高！日圓「甜甜價」難再現？圖／翻自moneyworld.jp

日本央行今（19日）宣布，調高短期利率從0.5%至0.75%，利率調高至30年來的最高水準。

據日本《NHK》報導，由於美國關稅政策對日本經濟帶來負面影響的程度，低於預期，另外明年的春季勞資談判（春鬥）有望實現充足的加薪，因此日本央行升息，以抑制物價通膨持續帶來的風險。

日本央行強調，仍會根據經濟和物價狀況的情況，仍有機會持續提高政策利率，並調整貨幣寬鬆程度，明確表明有望繼續提高利率的意圖。日本自經濟泡沫以來，日本央行一直維持低利率政策，並經歷金融危機和長期通貨緊縮。不過但自去年開始，隨著物價上漲和經濟狀況好轉，日本央行已開始逐步提高利率。

廣告 廣告

隨著日本央行升息，現在外界也在觀望日幣是否會走向升值。過去日幣因為大幅貶值，導致進口價格飆漲，也造成物價飆漲，這次日本升息，目的也是為了抑制物價高漲與通膨的問題。今早日幣匯市以1美元兌155日圓，尚未看見日幣強勢升值的狀態，但外界普遍認為，日圓「甜甜價」在未來恐難再現，過去能換匯的紅利正在縮水。



回到原文

更多鏡報報導

美國恐怖墜機釀7死！ 前NASCAR賽車手全家罹難

大象不滿肖像權被侵犯！男傻傻靠近自拍被活活踩死 驚悚影片曝光

41J肉聲／中共小粉紅在東京機場瘋喊「台灣屬於中國」 對台客大罵：搞清楚再出國