日失蹤男童陳屍農道雜木林！警曝「外人根本不會去」 提到死因警方全安靜

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

安達結希遺體尋獲地點緊鄰民宅與田野，警方拉起規制線嚴禁外人靠近，對死因細節三緘其口。（翻攝自網路）

震驚全日本的京都南丹市11歲男童失蹤案，在歷經22天的大規模搜索後，京都府警於昨日（14日）正式確認尋獲安達結希的遺體。最令各界震驚的是，遺體發現地點距離男童就讀的小學僅約2公里，且位於一處極為隱密的農道旁。由於該處地形特殊、平時鮮少有外人出入，加上遺體與先前尋獲的「書包、球鞋」呈現詭異的反方向散落，讓全案疑雲重重。

地毯式搜索22天 最後竟在「校門不遠處」尋獲

根據《讀賣新聞》報導，京都府警指出，安達的遺體是在南丹市園部小學南方約2公里的一處鄉村丘陵山腳下被發現。現場是一處點綴著民宅與田地的半山區地帶，遺體就倒在農道旁斜插進去的一處雜木林中。

廣告 廣告

當地居民透露，該條農道雖然車輛可以通行，但除非是當地農民，否則「外地人平常根本不會來到這裡」。該地點雖然與學校和男童家有道路相連，但因位置偏僻且雜草叢生，若非刻意進入，極難被路人察覺，這也解釋了為何搜救行動持續了長達22天才在此處尋獲遺體。

地理位置極其矛盾！證物、遺體形成「詭異三角」

警方在現場拉起大範圍封鎖線，派出鑑識人員持藍色塑膠布遮擋現場進行採證。目前此案最大的疑點在於，遺體與隨身物品的發現地點完全不合邏輯：

遺體地點：學校南方 2 公里（雜木林）。 書包地點：學校西北方 3 公里（山口處，且是在搜救過後才「憑空出現」）。 球鞋地點：學校西南方 6 公里（深山中）。

這三個地點分別位於小學的不同方位，且距離甚遠。男童在失蹤當天（3月23日）是如何在沒有監視器拍到的情況下，將物品散落在西北與西南方，最終卻陳屍在南方的農道旁？這讓「意外失足」的說法受到極大挑戰，不排除有「人為外力」介入搬運。

死因拒絕公開！警方封鎖現場「三緘其口」

在14日晚間召開的說明會中，警方雖然證實了遺體身分，但對於死因、遺體狀況（是否有外傷或腐敗程度）及鑑定方法等關鍵問題，全數以「無法告知」或「不便透露」帶過。

這種異常謹慎的態度，讓日本媒體猜測警方可能已在遺體發現現場掌握了關鍵的微物證據。目前，園部小學已恢復部分授課，但校園周邊氣氛依然沉重，當地家長人心惶惶，期盼警方能儘速破案。

更多鏡週刊報導

監視器完全沒拍到！日本11歲男童「校門口離奇失蹤」22天 疑深山尋獲遺體

凱蒂佩芮爆性侵女演員「用下體磨蹭」 火速反擊！反指魯比羅斯是說謊慣犯

熱情變調？白沙屯媽祖進香盛事 在地人「點名3類人」：拜託不要再來