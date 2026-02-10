日女偶像暴風雪中僅穿泳衣熱舞挨轟 過往黑歷史遭挖：內褲送觀眾

日本地下女團「Planck Stars」成員愛成來來在零下11度暴風雪中僅穿泳衣表演，引發爭議。圖／X@planckstars

日前北海道札幌市大通公園舉行札幌雪祭活動，日本地下女團「Planck Stars」成員愛成來來也是表演嘉賓之一，不過其在暴風雪中零下11度，脫下外衣，僅著極短泳衣熱舞，遭網友砲轟收買人命，甚至欠錢壓力、合約限制才硬上舞台演出；對此，經紀公司發布聲明致歉，不過網友仍不買單，女團黑歷史再遭挖。

日本地下偶像Planck Stars成員愛成來來，日前受邀到札幌雪祭演出，不過當天暴風雪來襲，在零下11度僅穿著短褲、校園泳衣就上台演出，遭網友質疑宛如虐待行為。

日媒報導指出，當天愛成來來原先有穿著白色絨毛大衣，卻在表演沒多久便下，經紀公司則澄清，該「驚喜造型」為愛成來來自行判斷，並非受公司營運方強迫，或是演出安排，而為避免未來再度發生此事，已加強演出前通知義務，同時要求表演服裝的保暖性，並向受影響的相關單位致歉。

日本地下女團「Planck Stars」經紀公司發布聲明致歉。圖／X@planckstars

然而「PLANCK STARS」過去就引發不少爭議，該團體成立於2018年，主打自由奔放的惡童偶像形象，團員曾在表演時跳進觀眾群，除了騎在粉絲身上超近距離接觸、將內褲脫掉送給觀眾、裸上身跳舞，更曾潑潤滑液、洗髮精、死掉的小魚、西瓜碎片等物，導致表演現場一片狼藉。

甚至持拿裝著洗碗精的玻璃杯強迫一名男粉絲喝下肚，令男子立刻衝進廁所嘔吐，遭網友抓包團員毫無緊張之情，反而笑得很開心；2022年更曾推出新企劃，表示團員間「業績」最差者，將下海簽約拍攝AV作品，引發爭議，導致成員退團、多次變動。



