日女偶像遭騷擾！自曝「1原因」不敢拒絕狂粉

娛樂中心／曾詠晞報導

日本偶像女團「CAL&RES」成員杏仁みる28日於社群平台X（原推特）揭露，自己長期深受一名狂熱粉絲的騷擾，導致生理與心理皆出現嚴重負擔。該則貼文一經發布，隨即引發外界高度關注，瀏覽次數在短時間內突破660萬人次，將「粉絲文化界線」議題推上輿論浪尖。





日本偶像女團「CAL&RES」成員杏仁み，近日在社群媒體上分享長期遭受粉絲騷擾。（圖／翻攝自Ｘ ＠杏仁みる【コーレス】）

日本偶像女團遭騷擾事件曝光後，短時間內瀏覽次數高達660萬，引起外界關注。（圖／翻攝自Ｘ ＠杏仁みる【コーレス】）

日女偶像自曝遭長期騷擾

杏仁みる指出，該名男粉絲幾乎不曾缺席任何活動，但在現場頻繁的大吼大叫，更時常對她情緒勒索。她回憶，某次在活動會場目睹對方步步逼近時，內心不斷崩潰吶喊「不、不、不！」，隨即感到胃部劇烈翻騰，最終甚至因承受不住恐懼而在現場嘔吐。她還補充說明，該名粉絲對自身行為缺乏自覺，甚至抱持著「自己比其他粉絲更帥氣、更年輕」的優越感，妄想能與偶像發展更親近的私人關係，這種過度的自信讓她感受到極大的困擾。

女偶像杏仁みる指出，一名粉絲經常用激烈的行為與情緒勒索的用詞對待她，讓她相當困擾。（圖／翻攝自Ｘ ＠杏仁みる【コーレス】）

杏仁みる甚至因為害怕還曾經直接吐出來，可見生理與心理都遭受到嚴重的傷害。（圖／翻攝自Ｘ ＠杏仁みる【コーレス】）

怕銷量下滑不敢拉黑粉絲

對此，有網友提出疑問「為何不直接祭出封殺令？」，直接禁止該粉絲入場，杏仁みる坦言道，在競爭激烈的日本女偶像中，團體評價與活動人數息息相關，若僅因成員個人感受就將支持者列入黑名單，恐怕會導致進場人數下滑，甚至被貼上負面標籤。而她無力承擔「封殺粉絲導致銷量下降」的評價風險，為了保住團體名氣，她只能忍耐，將苦水往肚子裡吞。

女偶像杏仁みる還點出該名粉絲自認為比其他粉絲帥氣、年輕，想與她發展更深入的關係。（圖／翻攝自Ｘ ＠杏仁みる【コーレス】）

杏仁みる這次在社群上公開騷擾事件後，一名疑似狂粉的人公開表示會對自身反省。（圖／翻攝自Ｘ ＠杏仁みる【コーレス】）

狂粉道歉反思 女偶像喊話：別再欺負我

這場社群發聲在網路延燒後，該名粉絲疑似自知理虧，公開表態將針對自身行為進行反思。杏仁みる對此表示「終於反擊成功，感覺超爽」，但也強調會持續監控對方是否有實質改變，並對外喊話：「別再欺負我」。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：日女偶像自曝「被長期騷擾」！狂粉自認超帥想交往「她噁到狂吐」

