日女公寓內大喊「救命啊」成遺言 狠男刺死女友再躲廁所自刎亡

日本愛知縣豐川市6日凌晨驚傳一起駭人聽聞的情殺慘案。一名32歲女子在公寓內慘遭亂刀刺殺，警方獲報趕抵現場時，女子倒臥血泊已無生命跡象。而凶嫌見警方上門，竟躲進廁所割喉自殘，最終兩人雙雙傷重不治。

「救救我！」深夜公寓傳出絕望呼救

根據《TBS News》報導，事件發生於6日凌晨零時許，豐川市的一處公寓突然傳出急促且絕望的女聲大喊救命，鄰居察覺異狀後隨即向警方通報。

當警方迅速趕到現場破門而入時，發現報案者疑似就是居住在靜岡縣湖西市的32歲無職女子馬塲久瑠美（Kurumi Baba）。當時她頸部、腹部有多處刺傷，大量失血倒臥室內，經緊急送醫後仍因傷勢過重不幸宣告死亡。

畏罪自殺？男子衝進廁所「自刎」

警方也發現，案發現場當時還有另一名33歲男子，據悉是馬塲久瑠美的交往對象。警方進入屋內後，該名男子並未束手就擒，而是隨即轉身衝進廁所並反鎖房門。

當警方設法進入廁所時，發現男子疑似使用利刃朝自己的頸部猛切，現場血流如注。男子隨後被緊急送往醫院搶救，但最終仍傷重不治死亡。

警方追查：是情關難過還是預謀犯案？

根據初步調查，現場並無第三者闖入跡象，警方目前將全案朝「情殺後自殺」的方向偵辦。究竟兩人之間是否存在長期感情糾葛，或是因臨時口角引發殺機？種種疑點仍待警方進一步調查釐清。

