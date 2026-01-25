日女嫁台灣「過年天天吃剩菜」崩潰 一票人點頭：台灣人也受不了
農曆春節將至，不少家庭忙著準備年菜團圓。不過，一名嫁到台灣的日本人妻分享，每年過年婆家都習慣買一堆食物拜拜，拜完再放冰箱裡，分好幾天加熱吃，讓她非常受不了。相關內容也被轉發至PTT八卦板，引起台灣網友熱議。
日前一名日籍人妻在社群平台X分享，身為日本人的她，結婚後過年幾乎都無法回日本，只能跟著老公回婆家，但是婆家過年都習慣一次買很多菜，拜完就全部冰起來，接下來幾天就每天拿出來加熱吃，直到吃光為止。人妻坦言，她真的很想吃「真正的台灣過年料理」，於是在結婚第2年，鼓起勇氣詢問公婆，能不能改買一些現成的年菜，結果卻因「不能拿來拜拜」被拒絕。
除了吃的問題，人妻也提到，因為住得離婆家很近，所以從除夕到初五幾乎每天都要前往婆家，附近也沒有地方可以走走，每天一樣的行程，讓她感到很厭煩，因此她決定今年過年要和女兒一起度過，在台北逛逛街放鬆一下，當作對自己的犒賞。
貼文被轉發到PTT後引發討論，不少網友紛紛點頭表示，「年菜地獄就是剩菜一直加熱」、「過年天天吃剩菜，這連台灣人都受不了好嗎」、「不只日本人，台灣人也受不了」、「其實就是文化差異」、「我也不理解為什麼每次拜拜都要拜一大桌」。
也有網友表示，「過年不能吃完，要留剩菜吃剩菜，代表新的一年有剩」、「過年的精華就是剩菜，不吃剩菜要吃什麼」、「日本過年沒什麼加熱，都吃涼的」、「日本的年菜也是剩菜啊，只是不用加熱」、「日本人新曆年回去吧 」、「日本過年時間跟台灣又不衝突」。
看更多 CTWANT 文章
男子「死而復生」！剛辦完喪禮他竟回來了 家屬嚇壞掘墓查真相
蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」
忍了17年！人妻初二被逼回婆婆娘家 今年老公「1句話」力挺老婆
其他人也在看
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
浙江台州一對夫妻近日雙雙因全身出血被送進了醫院ICU（急重症病房），這對夫妻稱，他們是吃了網購娃娃菜後全身多處出血，妻子...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫美模特「眼睛打馬」被認出是陳為民！他傻眼喊：根本沒必要 釣出本人回應
（記者洪承恩／綜合報導）一張醫美手術前後對比照近日在社群平台瘋傳，照片雖然在眼睛位置加上馬賽克，卻仍被不少網友 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
比攀101還猛？國道目睹「真人走鋼索」 全網看傻：心臟快跳出來
就在美國攀岩好手艾力克斯・霍諾德徒手登上台北101之際，有民眾行經國道1號南下中壢段五楊高架時，意外發現高壓電纜上竟有人在行走，畫面曝光後迅速引發熱議，直呼這難度完全不輸攀登101。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
「建中女學生」統戰影片遭網友抓包 媒體人嗆：先Google好嗎？
即時中心／綜合報導近日一段疑似用AI技術生成的統戰影片在社群平台流傳，內容出現三名自稱就讀「台北市立建國高級中學」的女學生，高喊希望「祖國早日統一」，卻因建中實為男校而破綻百出，引發網友群嘲。媒體人詹凌瑀更在臉書發文嘲諷，製作團隊是否連Google都懶得查，不僅校別設定錯誤，制服也明顯不符，直言實在侮辱觀眾智商。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好消息！馬太鞍溪堰塞湖降挖成功終於見底 工程人員今搭直升機撤離
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖2025年9月23日溢流造成19人死亡、5人失蹤，林業保育署花蓮分署今（26）日指出，經近1個月的艱險施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由 27.9 萬立方公尺降至 2.6 萬立方公尺，工作已達預期目標，不過，因為湖區下游壩區下切河谷發生崩塌阻斷進出路線，14名施工人員於今日上午由空勤總隊直升機順利載送撤離，全員平安並圓滿達成階段性任務。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
起得比雞早！「連2天凌晨集合」陸翁跟團遊猝死 家屬怒求償
大陸一名六旬老翁前年跟團參加北京五日遊，依導遊通知連續兩天在凌晨集合，最終因身體不適在路邊暈倒，送醫不治。大陸北京市第二中級人民法院日前審結，判決旅遊公司賠償35萬餘元人民幣（約158萬元新台幣），此案凸顯旅行社服務與老年遊客自身防護的多重問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
他不解「智慧型手機問世前」大家都怎過生活的？網吐感慨
現代社會科技發達，人手一支智慧型手機已成為常態，日常生活幾乎離不開手機，對此有網友也忍不住好奇「在還沒有智慧型手機問世前，大家都是怎過生活的？」引發網友熱議。Yahoo綜合報導 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
景安站老翁錯過班次肉身擋公車「貼車頭」僵持3分鐘 司機無奈提告
新北市中和捷運景安站前，昨天（25日）上午9時許，1名66歲的劉姓老翁從景安站出站後，剛好想搭的局5公車已經過站，劉翁竟直接用肉身擋住公車，試圖阻止公車前進，僵持在馬路上超過3分鐘，因此44歲的公車駕駛曾姓男子只好無奈報警求助，中和警方獲報發現雙方已無爭吵情事也不願提告，抄登雙方資料告知權益後便讓雙方各自離去，後續司機前往海山警分局提告妨害自由，警方依規定受理後，也轉由中和警分局偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
搶翻了！搶登記打「皮蛇疫苗」 民眾不畏低溫排隊
搶翻了！搶登記打「皮蛇疫苗」 民眾不畏低溫排隊EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
排人龍！補助皮蛇疫苗省1萬2 代排收500元怨不划算
彰化縣實施帶狀疱疹、也就是俗稱皮蛇疫苗的限量補助，首波吸引大批阿公阿嬤半夜排隊，為了不讓大家那麼累，就將剩下疫苗一次釋出，讓大家預約，還將預約時間改到下午1點半登記，但還是很多人前一晚就來排，因為補助...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德登頂101！五月天阿信發1表情符號 網：原來你也在看
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）今（25）日上午挑戰徒手攀登台北101大樓，歷經1小時31分鐘後成功抵達台北101大樓的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超商結帳被「被記住電話」好尷尬！店員曝光「內行解法」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導在台灣不少超商結帳時，店員常會問「要不要報電話累積點數？」或「會員電話多少？」如果常去同一家店，店員可能會記住...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
殺人犯「獄中開直播」7分鐘狂撈86萬！牢房奢華陳列全曝光
世上竟有如此囂張之人！阿爾巴尼亞男子梅里扎伊（Eugert Merizaj）因犯下殺人罪遭判處32年有期徒刑，未料他竟在獄中違規使用手機，甚至透過 TikTok 開直播，短短7分鐘內就吸金近2萬英鎊（約新台幣86萬元），而他的牢房宛如私人娛樂室，不僅擺放音響與遊戲機，還腳踩名牌球鞋、抽著電子菸，畫面曝光引發外界譁然。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
(影) 委代總統指控美軍威脅高官! 宣布不承認馬杜洛債務 中國要慘了
[Newtalk新聞] 委內瑞拉代理總統德爾西・羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布，她將不承認前總統馬杜洛政府，也不承認委內瑞拉先前的任何債務。此舉使中國對該國提供的 500 億美元貸款面臨巨大風險，可能成為壞帳，引發國際金融市場關注。 隨後，一段泄露的閉門會議影片顯示，羅德里格斯向親政府人士透露，在馬杜洛被捕後，美軍威脅要殺害委內瑞拉高層官員，除非他們在 15 分鐘內配合華盛頓的要求。她指出，自己和其他高層官員面臨持續的壓力與勒索，情況緊迫，甚至被迫在極短時間內作出決定。 羅德里格斯 25 日對媒體及石油工人表示 :「華盛頓對委內瑞拉政界的命令已經夠多了，讓我們自己解決分歧和內部衝突。」她強調，維護國家和平與人民安寧是當務之急，各黨派應展開真正的政治對話，尊重多元意見，但以和平作為最高價值觀，呼籲全國團結。 美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，中國受到嚴重衝擊 圖：翻攝自烏克蘭軍聞社的Ｘ 本月初，美國對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲首都卡拉卡斯及主要軍事據點，強行控制馬杜洛及其夫人並帶往美國。此舉遭國際社會廣泛譴責，認為嚴重侵犯委內瑞拉主權，並引發地區政治緊張。 羅德里格斯同新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
恐致癌！中國空膠囊驚爆「環氧乙烷」超標 翰斯福生技4批168公斤全退運
衛福部食品藥物管理署今（27）日公布邊境商品查驗不合格品項，其中，「翰斯福生技有限公司」報驗4批中國空膠囊，檢出恐致癌的殘留農藥「環氧乙烷」介於每公斤6.1至18.9毫克，4批共168公斤依規定退運或銷毀。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
直播喊賣中國酒遭檢舉 館長急辯「是紅茶」：他們要弄死我
網紅館長陳之漢近日在直播上預告，要用中國直播帶貨的模式在台灣帶貨，將推出台灣沒有的商品，他還展示一組中國威士忌禮盒，遭到前民進黨桃園市議員王浩宇檢舉。館長23日解釋，內容物不是酒、是紅茶；他也扯到青鳥，稱「他們要弄死我」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
老祖宗保佑！一家四口…過彎「半身嵌入」知名寵物互動園區 父吐1原因
老祖宗保佑我！高雄梓官區今（25）日下午13時許發生一起自撞車禍，一輛由43歲劉姓男子駕駛的轎車，行經信義路段，突然偏離車道，無減速撞上「嘎逼&牛奶互動園區」圍牆，半個車頭嵌入，車上一家四口均受輕傷。劉男表示，因精神不濟釀禍，才在回家途中閃神自撞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
2大陸正妹到日本玩 飯店房間慘變垃圾場！噁心畫面曝
社群平台Threads流傳一則貼文引發熱議，至今已有近2000萬次瀏覽，內容是一名日本網友分享接待2名來自大陸的正妹旅客，對方退房後房間凌亂不堪，清潔狀況令人難以接受，原PO透露，當下依照飯店規定向她們酌收清潔費用，但對方一度拒絕導致雙方發生爭執。所幸最後仍順利解決，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮黎明庇護畜牧場雞蛋滯銷 盼曝光支持身心障礙者友善飼育
即時中心／林韋慈報導花蓮黎明教養院附設的「方舟畜牧場」是心智障礙者的庇護工場，透過飼養蛋雞，讓學員學習餵養、撿蛋與清潔等工作技能，培養自立能力，並採用友善放牧方式飼育。然而，近期雞蛋銷售陷入困境，初估農曆年後庫存量恐突破一萬顆，機構因此拍攝宣傳單曲推廣產品，盼能提升買氣、度過難關。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
iPASS MONEY祭多元回饋 讓用戶好玩好買輕鬆過好年
隨著農曆新年即將到來，民眾進入採購年貨與新春物資的高峰期，一卡通iPASSMONEY持續擴張支付版圖，近期不僅上線多家電商平台與大型實體通路，更針對春節購物需求推出一系列消費回饋，並持續優化日本跨境支付體驗，讓用戶輕鬆完成年前大採買與赴日旅遊規劃。(見圖)一卡通公司今(廿五)日說明，為滿足民眾年前的購物消費需求，iPASSMONEY密集開通多家知名品牌通路，在生活零售方面，包含GlobalMall環球購物中心、美廉社、日藥本舖等；在流行休閒與美酒甜點上，則新增CACO加州椰子、犀牛盾門市、塔吉特千層蛋糕等多種生活類型選擇。配合新通路開通亦祭出多項優惠：於GlobalMall消費累積滿一百九十九元即贈五十元優惠券；於美廉社單筆消費滿九十九元則贈送四十元優惠券。針對偏好網購的 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言