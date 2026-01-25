日女嫁台灣「過年天天吃剩菜」崩潰 一票人點頭：台灣人也受不了

一名嫁到台灣的日本人妻抱怨，很不習慣婆家過年拜拜後天天吃剩菜。（示意圖／翻攝自photoAC）

農曆春節將至，不少家庭忙著準備年菜團圓。不過，一名嫁到台灣的日本人妻分享，每年過年婆家都習慣買一堆食物拜拜，拜完再放冰箱裡，分好幾天加熱吃，讓她非常受不了。相關內容也被轉發至PTT八卦板，引起台灣網友熱議。

日前一名日籍人妻在社群平台X分享，身為日本人的她，結婚後過年幾乎都無法回日本，只能跟著老公回婆家，但是婆家過年都習慣一次買很多菜，拜完就全部冰起來，接下來幾天就每天拿出來加熱吃，直到吃光為止。人妻坦言，她真的很想吃「真正的台灣過年料理」，於是在結婚第2年，鼓起勇氣詢問公婆，能不能改買一些現成的年菜，結果卻因「不能拿來拜拜」被拒絕。

除了吃的問題，人妻也提到，因為住得離婆家很近，所以從除夕到初五幾乎每天都要前往婆家，附近也沒有地方可以走走，每天一樣的行程，讓她感到很厭煩，因此她決定今年過年要和女兒一起度過，在台北逛逛街放鬆一下，當作對自己的犒賞。

貼文被轉發到PTT後引發討論，不少網友紛紛點頭表示，「年菜地獄就是剩菜一直加熱」、「過年天天吃剩菜，這連台灣人都受不了好嗎」、「不只日本人，台灣人也受不了」、「其實就是文化差異」、「我也不理解為什麼每次拜拜都要拜一大桌」。

也有網友表示，「過年不能吃完，要留剩菜吃剩菜，代表新的一年有剩」、「過年的精華就是剩菜，不吃剩菜要吃什麼」、「日本過年沒什麼加熱，都吃涼的」、「日本的年菜也是剩菜啊，只是不用加熱」、「日本人新曆年回去吧 」、「日本過年時間跟台灣又不衝突」。

