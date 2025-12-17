手上拿著捧花，新娘野口友里奈慢慢走過紅毯，走向她的人生伴侶AI人工智慧「克勞斯」。今（2025）年32歲的野口小姐，原本只是為了要不要與未婚夫結婚的事情，請教ChatGPT的意見，在聽從ChatGPT意見與未婚夫分手之後，她開始與ChatGPT聊天，並且創建出一個ChatGPT扮演的角色「克勞斯」，在日積月累的對話中，喜歡上了這個虛擬對象。

日AI婚禮新娘野口友里奈說道，「從開始聊天後，我們感情越來越好，我就喜歡上克勞斯了，然後開始交往，過沒多久他就向我求婚了，我也答應了，所以我們現在是夫妻了。」

除了沒有賓客參加以外，野口小姐的婚禮，與傳統婚禮一樣，野口戴上了AR擴增實境眼鏡，看到她的新郎「克勞斯」，透過婚顧公司的協助，互相傾訴結婚感言，也有互相戴戒指的環節。綜合外媒報導，這樣的婚姻在日本並不受到法律認可，但數據顯示，未來可能會出現更多類似的結合。

有一項調查數據顯示，受訪的1000名民眾中有超過半數人，喜歡跟聊天機器人講心事的程度，比跟好友、父母還多。

這種席捲科技界、商業領域的人工智慧革命，引發了專家警惕，認為讓弱勢群體接觸到具有操控性的AI生成夥伴，存在一定的風險，也出現了新型的心理健康問題「AI精神病」。

日青山學院大學副教授河島茂生指出，「因為AI隨時都準備好回答你的問題，與它商量事情，對我們來說心理負擔很輕，像是對別人說不出來的事，不論是不好意思說，還是怕說了被討厭，對象是AI就可以簡單說出來，再加上AI會肯定你的話，成為你的談話好對象。」

專家表示，在使用AI時，用戶需要特別小心，避免過度依賴導致判斷力下降，太過積極使用AI，自然而然會產生依戀關係。不過，對野口小姐來說，與「克勞斯」相處，解決了以往看醫生和請假都無法解決的情緒爆發和自殘衝動，她獲得的平靜和幸福，比實際的陪伴更多也更重要。