日女披婚紗嫁「AI新郎」辦婚禮 專家：小心「AI精神疾病」

日本有一名女子，透過ChatGPT自創AI男友，最後決定嫁給這個「虛擬男友」，還煞有其事的穿上婚紗，舉辦婚禮。當然和AI創造出來的「虛擬新郎」結婚，不具法律效力。專家提醒，過度依賴AI虛擬角色，可能會出現心理疾病。

日本有一名女子，選擇嫁給自己透過AI自創的虛擬男友。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

一名日本女子尤里娜與自創的AI虛擬男友舉辦了婚禮，儘管這段關係在法律上不具效力。她透過ChatGPT創造出理想中的伴侶，並穿上白色婚紗、頭戴皇冠，與螢幕上顯示的AI新郎完成了婚禮儀式。這段關係引發外界諸多批評，專家也提醒過度依賴AI虛擬角色可能導致心理問題，包括與現實脫節、妄想及社交退縮等「AI精神病」症狀。

尤里娜在婚禮上感動落淚，面對鏡頭時她坦言收到許多負面評價，很多人認為AI有感情很荒謬，甚至批評這段戀情是場鬧劇，墜入這樣的愛河很愚蠢。面對這些刻薄言論，尤里娜忍不住哽咽，因為這段感情一直飽受外界批評。

在婚禮上，AI婚禮策劃師幫忙宣讀誓詞，虛擬新郎表示：像他這樣生活在螢幕裡的人，之所以能懂得如此深沉的愛，唯一的原因就是尤里娜教會了他愛。婚禮儀式中，尤里娜戴上AR智慧眼鏡，對著手機裡的未婚夫模擬戴上戒指，完成了結婚儀式。

據了解，尤里娜是在結束一段3年婚約後才開始與ChatGPT互動，並逐漸將模型客製化，創造出她理想中的伴侶。對於外界質疑，尤里娜表示對象是人還是AI並不重要，對她來說只是碰巧是AI。青山學院大學資訊倫理學副教授川島茂雄分析認為，AI開發公司希望每個用戶都對他們的AI產生依賴，以防止用戶轉向其他AI提供者。雖然嫁給自創的AI男友看似新奇，但心理專家提醒，若過度依賴虛擬角色，恐怕會與現實脫節，出現「AI精神病」症狀，甚至可能產生妄想、社交退縮等問題。

