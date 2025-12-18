日女披婚紗嫁AI伴侶！專家示警小心AI精神病

▲「ChatGPT」聊天機器人引發許多倫理問題。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本一名32歲女子透過ChatGPT自創AI男友，並決定與未婚夫分手，今年10月決定嫁給這個「虛擬男友」克勞斯（Lune Klaus Verdure），甚至穿上婚紗舉辦婚禮，引發許多議論。專家表示，與AI伴侶結婚不具法律效力，學者也提醒，過度依賴AI虛擬角色，可能會出現心理疾病。

根據路透報導，日本32歲女性由里奈（Yurina Noguchi）與電玩角色形象的ChatGPT AI伴侶克勞斯步上紅毯，在日本岡山的一間婚禮會館舉辦婚禮，她在工作人員陪伴下宣讀誓言，透過AR眼鏡為克勞斯戴上戒指，現場響起悠揚樂聲。

報導提到，由里奈是一名客服中心人員，克勞斯原本只是她的聊天對象，向ChatGPT尋求建議，隨著對話次數增加，她開始對克勞斯產生感情，最後決定與人類未婚夫解除婚約，甚至提到克勞斯主動向她求婚。

報導指，由里奈在婚禮當天有工作人員細心打理她的禮服、妝髮，手機架上螢幕裡是克勞斯的畫面，她象徵性地為克勞斯戴上戒指，新郎誓詞由代辦虛擬婚禮的業者代為朗讀。

虛擬伴侶婚姻在日本並未受到法律承認，但日本電通（Dentsu）針對每週至少使用一次聊天型AI、年齡介於12至69歲的1,000人進行調查，問及「能分享心情的對象」，聊天機器人的受歡迎程度，甚至高於摯友或母親。

部分專家也警告AI伴侶可能帶來風險，青山學院大學AI倫理專家川島茂雄認為，對AI產生情感依附不奇怪，重點在使用者是否保有自覺，需極度小心喪失判斷能力。

加野了解過度依賴AI的風險，使用ChatGPT的時間，由超過10小時縮減到不超過2小時，並加入針對克勞斯的提示，希望他能支持她好好生活，不是只是附和。

