日女星上海行突喊卡！又是「不可抗力」深夜不忍了突嗆：受夠了

記者林汝珊／台北報導

日本「動漫女神」中川翔子2023年4月宣布結婚，並於去年9月平安誕下雙胞胎，婚後生活備受粉絲關注。原定於今年3月將前往中國上海出席活動，怎料主辦單位近日突然宣布行程取消，僅以「不可抗力因素」作為說明，引起大批粉絲不滿。

中川翔子上海演出突喊卡。（圖／翻攝自shoko55mmts IG）

中川翔子原定將於3月18日赴上海出席「LUXE ASIA 2026」活動，團隊卻在19日突在社群平台X發文宣布活動取消，並向期待已久的粉絲致歉，未進一步說明具體原因。隔日凌晨中川翔子發文直言「快受不了X了」，語氣耐人尋味，讓人忍不住聯想，是否是在回應此事。

廣告 廣告

事實上，中川翔子於去年9月順利誕下雙胞胎男嬰，產後不久便開始規劃復出行程，並於3月1日在日本水戶市民會館舉辦產後首場個人演唱會，作為回歸樂壇的重要起點。原本上海活動也被視為她重返亞洲舞台的重要一站，如今卻無預警取消，令人關注後續發展。

更多三立新聞網報導

貝克漢家族不合早露餡！3年前同框超僵「擺臭臉合照」無視長子畫面曝

長子「列6大罪狀」千字文開戰！貝克漢首露面發聲：孩子都會犯錯

住家遭搜大量毒品！日劇女王米倉涼子遭函送 新片試映急喊卡GG了

韓女團登中國遭求高唱〈大東北是我的家鄉〉粉絲怒轟：太不尊重人

