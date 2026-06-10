日女星曬母嬰照挨批不體貼不孕者 乙武洋匡「地獄級自嘲」完爆網路情勒
日本知名模特兒兼藝人藤田妮可，日前在社群平台X發布自己穿著和服，抱著新生兒前往神社參拜的溫馨照片，卻無端被貼上「不體貼不孕者」標籤。面對網友無限上綱的道德綁架，日本知名作家乙武洋匡隨即發揮招牌的幽默感，以「地獄級自嘲」霸氣力挺，也感嘆網路風氣不應如此。
根據網路流傳的截圖顯示，一名女網友轉發藤田妮可的曬娃照，厲聲譴責道：「有想過因為生病而生不出孩子的人的心情嗎？」竟也有網友認同，附和並痛批藝人又在「曬光鮮亮麗的生活」、質疑「明明自嗨就好了，幹嘛發出來！」
陰暗的網路狂歡，卻意外釣出天生失去四肢的乙武洋匡，他在X上反串發言：「大家都毫不在意地把自己的照片放上網，有想過沒手沒腳的人的感受嗎？……是想讓世界變成這種邏輯嗎？」他巧妙地將酸民的邏輯套用在自己身上，一針見血地諷刺了上述網友的扭曲心態。
乙武洋匡開出第一槍後，日本鄉民紛紛發揮鍵盤創意，在留言區展開大型造句大賽，「那我也得說一句了，有想過沒頭髮的人的感受嗎？」、「發食物照片有顧慮過敏者的感受？發風景照的有顧慮視障者的感受？」、「發海的照片？身處內陸、不環海的群馬縣人的感受呢？」、「大家都心平氣和地活著，有想過亡者的感受？」
也有人回過頭吐槽該名酸民：「帳號是『婚活』（參與聯誼等活動），有想過想離婚的人的感受嗎？」這場原本充滿戾氣的網路公審，在乙武洋匡智慧且幽默的介入下，成功轉化為對「網路情勒」的集體反諷。而始作俑者在遭到輿論全面反撲後，目前已悄悄將帳號轉為隱私。
みんな平気で自分の写真載せてるけど、
手足ない人の気持ち考えたことありますか？
……っていう世界線にしたいのか、、、 pic.twitter.com/WARwmjrsXF
— 乙武洋匡 (@h_ototake) June 9, 2026
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