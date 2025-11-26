日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？

娛樂中心／饒婉馨報導

日本首相高市早苗「台灣有事即日本有事」一說，讓中國外交部陸續採取抵日手段。日本藝人也接連表態挺台，而女星松村沙友理近日上節目時，談及高市早苗受年輕人歡迎的原因，引起中國小粉紅崩潰怒喊：有點超過了。





33歲日本女偶像狂誇「高市很厲害」不甩中國 小粉紅崩潰怒噴：瘋了吧？

高市早苗（左）「挺台」言論，引起中國做出抵制舉動。松村沙友理（右）近日在節目誇獎高市，被中國網友罵翻。（圖／翻攝自高市早苗（左）、（右）@BUBKA_henshuubu（右）Ｘ）





高市早苗在國會答辯中明確指出，若台灣遭武力攻擊，日本可行使集體自衛權，引發中國強烈反彈並制裁。中國外交部先是呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，接著停止日本水產進口。中日緊張關係升溫下，有數名藝人公開表態「挺台」立場，也有部分日本藝人則是「支持一個中國」，陸續成為話題焦點。然而，日本前野木坂46成員松村小百合（松村沙友理），她於24日錄製節目時發表了一番言論，惹怒中國小粉紅。

廣告 廣告





33歲日本女偶像狂誇「高市很厲害」不甩中國 小粉紅崩潰怒噴：瘋了吧？

松村沙友理在節目上誇獎高市早苗很厲害，被擷取下來，在網路瘋傳。（圖／翻攝自松村沙友理（左）、（右）@BUBKA_henshuubu（右）Ｘ）









33歲日本女偶像狂誇「高市很厲害」不甩中國 小粉紅崩潰怒噴：瘋了吧？

中國小粉紅氣到PO文開罵。（圖／翻攝自微博）





松村小百合在節目中提到：「我覺得高市早苗最厲害的地方在於，因為她，許多原本對政治興趣不大的年輕人開始關注政治。她的話語容易理解，使用許多正面語言，對G20的積極態度也非常出色。我覺得她這麼努力很厲害」。節目片段曝光後，迄今在X平台上已累積逾120萬瀏覽次數，並且有很多日本網有在底下留言表示，「你的說法太合理了。」、「這就是高井效應啊。」、「做的真棒」；甚至有網友把她跟前野木坂46成員山崎怜奈（Yamazaki Rena）比較，直言「與山崎玲奈截然不同」、「和自以為懂的山崎完全不同！」。中國小粉紅得知後，崩潰、憤怒發文辱罵松村小百合「大媽差不多得了」、「瘋了吧」、「姐子有點超過了」。

原文出處：33歲日本女偶像狂誇「高市很厲害」不甩中國 小粉紅崩潰怒噴：瘋了吧？

更多民視新聞報導

黃明志「選妃試鏡」對話曝！他狂約辣模慘遭拒

「河南王」金孫大婚曝超狂背景！台港巨星到場獻祝福

子瑜媽「年輕照」神基因複製！冰冰姐被cue笑：不能比

