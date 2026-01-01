日女星長澤雅美宣布結婚！神秘另一半身分曝光

38歲日本女星長澤雅美過去以電影《在世界的中心呼喊愛情》走紅，2012年曾來台拍偶像劇《在世界的中心呼喊愛情》，勤練中文有成。今(1日)是2026年的第一天，稍早她發表聲明宣布已經結婚，對象是大她5歲的電影導演福永壯志。

長澤雅美稍早在公司和個人的社群網站發表聲明，說：「致所有支持我的各位，不好意思因為私事打擾大家，在此跟大家報告，我已經和電影導演福永壯志登記結婚，未來我們會互相扶持，珍惜朝夕相伴的生活，共同攜手度過往後人生，自知我們兩人還有許多不足之處，如果能得到大家溫暖支持，我們將會無比感激」。

廣告 廣告

消息曝光後，導演福永壯志的背景立刻被網友熱搜，據知他今年43歲，出生在北海道，定居在紐約，是日裔導演、編劇與製作人，畢業於紐約市立大學布魯克林學院電影系，第一部電影作品《放開我的手》入選柏林影展，也曾是《幕後將軍》第1到第7集的執行導演，由於他先前和長澤雅美並未合作過，讓不少粉絲相當驚訝。

而長澤雅美過去緋聞對象眾多，曾和「嵐」成員二宮和也、伊勢谷友介、RADWIMPS主唱野田洋次郎和作家Lily Franky（中川雅也）傳出交往，但都不了了之，她與伊勢谷友介的戀情最受矚目，從2012年開始交往，傳出過同居、論及婚嫁，2014年左右爆出分手，有媒體指主因跟公司介入、雙方價值觀不合，還有八卦媒體稱與男方特殊性癖好有關，但雙方都未正式回應。

更多中時新聞網報導

比照勞工 教團籲鐘點費調整法制化

陳昇升格爺爺1年 開唱空檔幫愛孫慶生

張惠妹A-Lin雙后飆嗓嗨炸台東