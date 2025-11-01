日女曬「台灣碗盤」戰利品 再發聲：願台日永遠是朋友

一名日本網友在社群平台Threads發文分享，她於今夏來台旅遊的心得。（圖／翻攝自Threads「minuitsama」）





近年日本旅客來台人數逐年攀升，不少人深受台灣的美食與人情吸引。近日一名日本網友在社群平台Threads發文分享，她於今夏來台旅遊的心得，直呼「玩得超開心」，並曬出自己的紀念品，貼文曝光後，引起超過150萬人次瀏覽、7.5萬人按讚熱烈討論。

日本網友表示，自己夏天來台旅遊時「玩得超開心」，直呼「去過這麼多國家，台灣是最棒的！」同時曬出滿地戰利品照，內容五花八門，從伴手禮到生活用品一應俱全。

除了牛軋糖、鳳梨酥、乖乖、乾拌麵、滿漢大餐泡麵、醬油與醬油膏等台灣經典食品外，還有不鏽鋼湯匙、醬油碟、台製塑膠盤、涼感衛生棉等日常用品。她表示，在家煮台式料理時搭配台灣製餐具，「吃起來會更有感覺」。

貼文曝光後，引起超過150萬人次瀏覽、7.5萬人按讚熱烈討論，並引來大批台灣網友留言，笑稱「忽然懂日本人看台灣人爆買的心情了」、「好好笑」、「平常都是我們去日本掃貨，這次反過來看好新鮮」、「餐盤超台、懂挑！」。

也有住在日本的網友補充，「給那些好奇湯匙的，台灣這種深淺度的湯匙真的無敵！日本要嘛就是吃拉麵那種很深很大的，要嘛就是西餐式很淺的，都沒台灣這種吃飯喝湯都適合，一支打全餐的，我現在住日本，還真的很需要這種湯匙，台灣湯匙真的很棒」。原PO也在留言區說明，「台灣人在評論說不知道為什麼買這盤子，這可以把日本家庭料理台灣化，我買這個是為了讓我的日式餐桌看起來更有台灣風格！這讓我對想念台灣的心情稍微好過一點，我需要它來抗拒我不在台灣」，並表示「謝謝大家！我愛台灣！我希望能再次去玩」。

由於「戰利品」在網路上爆紅，日本網友再於Threads上發文表示，台灣人感謝日本人對台灣的喜愛，但我認為台灣是如此美好，現在輪到我感恩，並喊道「我希望台灣和日本永遠是朋友！」再度引起台灣網友的熱烈迴響，歡迎他再來台灣。