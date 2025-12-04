日女歌手大陸開唱沒被取消！「現場0空位」發文吐心聲

BENI大陸開唱沒被取消，曬現場照片吐心聲。（圖／微博 我是BENI）

大陸近期有許多日本藝人的活動遭到取消，甚至有歌手在上海音樂節演出時突然被斷電、請下台，引發外界關注。不過，人氣歌手BENI（安良城紅）在廣州的演唱會不僅如期舉行，現場還座無虛席，近日BENI也曬出演唱會照片，吐露在大陸開唱的心聲。

BENI 11月29日在廣州大麥66 Live House舉行「紅 Premium Live」演唱會，然而，她並未受到近期爭議影響，從粉絲分享的現場影片顯示，演唱會氛圍相當熱鬧，事後BENI也釋出場地的俯瞰照，每位歌迷手裡拿著紅色螢光棒，密密麻麻聚集在一起，幾乎沒有空位，足見BENI的高人氣。

對此，BENI 3日在IG發文，「I love you Guangzhou. Till next time!（我愛你廣州，下次見！）」同時微博也以中英文寫下：「LOVE GUANGZHOU. LOVE CHINA. 謝謝大家，我愛你們，下次見！」表達順利完成演出的喜悅，引來不少粉絲敲碗加場。

BENI是美日混血、日本籍歌手，曾在北美留學並學習鋼琴、舞蹈，16歲返回日本後參加2002年日本國民美少女比賽，隨後正式出道成為創作歌手，短短幾年就獲得不錯成績。今年5月還參加大陸歌唱節目《歌手2025》，憑藉獨特R&B、流行曲風擄獲觀眾，在最終突圍賽順利晉級，並在總決賽拿下第5名，成功累積在大陸的知名度。

