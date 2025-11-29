日女歌手被迫中斷上海演出 陸網反應曝光
日本女歌手大槻真希，28日在上海開唱，中途就被工作人員請下台，引發軒然大波，陸網討論度也很高；很多人認為這樣太不尊重歌手跟觀眾，但也有人表示，是日本首相高市早苗不尊重在先。
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，發表「台灣有事」言論，導致中方祭出一連串的限日令，包括不鼓勵赴日旅遊、禁止日本水產品進口等，衝擊日本經濟。
而這股抵制潮似乎吹進演藝圈，不少原本要到大陸演出的日本藝人，都無預警喊卡，28日更爆出大槻真希在上海萬代嘉年華高唱動漫《航海王》的歌曲，舞台突然斷電，她隨即遭工作人員請下台，表情慌張，隨後主持人透過廣播宣布「本次演出到此結束」。事後，大槻真希解釋活動遇到「不可抗力」的因素而提前結束，29日的演出也取消。
消息傳開後，在微博討論度相當高，一派陸網友不贊同臨時喊停，紛紛留言：「一邊高喊創造良好營商環境，一邊卻這種蜜汁操作」、「要取消早取消，做好通知解釋，這樣太不尊重藝人和觀眾了」、「過於不體面了，一個大國和幾個歌手叫什麼勁，讓人家唱完了能怎樣？」
另一群網友則持不同的意見，贊同中斷大槻真希的演出，「前幾天就說了要限制日本藝人演出，這些不就是在賭什麼時候限制嗎，本來就該做好心理準備」、「別人首相都不尊重中國人，你說的這個尊重很重要嗎」、「能不能順帶把日企趕走，我5000年文明上國要教小日本做人了」。
