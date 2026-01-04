日女歌手「裸色戰袍」太貼 被4猛男抬「性感開腿」挨轟！

娛樂中心／江姿儀報導



日本盛典《第76回NHK紅白歌唱大賽》跨年登場，日人年年緊守電視機，只為準時收看音樂視覺雙重饗宴，今年收視率更飆破35％。其中，日本饒舌女歌手恰米娜（Chanmina）身穿肉色戰袍被4名猛男抬著登台，不僅激情開唱燃炸全場，還做出性感開腿動作。不過大尺度造型與表演卻惹來非議，挨批「根本像沒穿」、「低俗」、「不雅」。





日本饒舌女歌手恰米娜擁有白皙臉蛋、火辣身材，表演風格獨特，造型更是浮誇華麗。（圖／翻攝自IG ＠minachanxx、Ｘ@chanmina1014）

日本饒舌女歌手恰米娜首次登上日本跨年盛典《紅白歌唱大賽》，大尺度造型與表演卻惹來非議。（圖／翻攝自IG ＠minachanxx、Ｘ@namingo613402）

日本饒舌女歌手恰米娜（Chanmina）擁有白皙臉蛋、魔鬼身材，表演風格獨特，舞台上不吝於分享火辣身材，造型更是浮誇華麗。日前她首次登上日本跨年盛典《紅白歌唱大賽》，以一襲米黃色貼身戰袍登場，Bra式馬甲上衣大秀傲人曲線，下身同色激短褲搭配網襪，展現性感魅力。她被4名猛男抬著出場，全力飆唱，還以開腿動作被抬下階梯，甚至變換成美人橫躺的姿勢演唱。

恰米娜被4名猛男抬著出場，全力飆唱，還以開腿動作被抬下階梯，甚至變換成美人橫躺的姿勢演唱。（圖／翻攝自Ｘ）

表演時先是充斥亮白光，緊接著紅光照射，乍看之下，恰米娜的米黃色戰袍彷彿人體膚色，再加上撩人舞姿。不少觀念保守的觀眾見狀嚇壞，無法接受開轟「這是NHK的尺度嗎？」、「有點低俗不能接受。」、「根本像沒穿」、「不雅」。不過也有粉絲替她抱不平「見到黑影就開槍。」、「放大看了很多次完全沒看到什麼問題」、「看到影子就開嗆真的要碎掉了」、「心思齷齪的人看什麼都齷齪。」、「展現了自己漂亮的身材就會被罵嗎？」。

















