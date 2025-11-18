日女煮蛋釀火災「架梯救人」 她嚇壞尖叫踹飛消防員「雙雙墜地」

日本女子遇火災踹飛消防員。翻攝X/@englishvillag



日本大阪發生一起驚險火警，但被救的女性竟然踹飛消防員，引發網路討論。大阪市東淀川區在14日清晨，一處公寓冒出熊熊大火，26歲女子驚慌逃生爬上陽台，消防員也迅速架起雲梯接近女子，沒想到女子過度驚慌，反射性伸腳踢向前方，竟將消防員踢落雲梯，兩人也都墜地。網友表示，很明顯女子真的嚇壞了。

根據日本媒體的現場畫面顯示，這是一棟四層鋼筋混凝土建築，火勢從二樓房間竄出，濃煙蔓延。26歲女子疑似住在二樓，火警當下因煙霧濃厚無法從大門逃生，只能爬上陽台欄杆尋求協助。

女子緊抓欄杆、腳踩狹窄邊緣，不斷尖叫，隔壁陽台也冒出火光濃煙，情況一度危急。消防員迅速架起雲梯接近她，但就在消防員伸手準備扶住她時，女子疑似因過度驚慌，反射性伸腳踢向前方，竟將消防員踢落雲梯，消防員摔落地面，女子最後也墜落地面。

後來女子向消防員表示，當時正在煮雞蛋，可能因此釀成火災。這名女子最終在消防員協助下順利脫困，腿部與下巴受傷，被緊急送往醫院救治，傷勢輕微。

影片曝光後，不少日本網友指出「她明顯是被嚇壞了」「雲梯上的消防員好勇敢」，但也更多網友呼籲若遇到火災時務必冷靜，以免救援行動受干擾或釀成二次傷害。

