日女留學生擇偶只愛「DDD」老司機暴動 IG曝光

台北信義區是耶誕節期間的熱門去處，吸引不少俊男美女盛裝聚餐，YouTuber黑男在當地進行街頭訪問，遇到一名火辣的日本女留學生，詢問其擇偶條件，對方語出驚人，以「DDD（大鵰鵰）」回應，隨後更在胸前比劃，稱自己是「大籠包」，幽默又大膽的言行引發熱烈討論，隨後有網友挖出該名女留學生的IG，發現她有11多萬人追蹤，早已小有名氣。

YouTuber黑男日前在IG分享一段街頭訪問影片，在信義區遇到一名外型甜美、身材姣好的日本女留學生，詢問對方喜歡哪種類型的男生，女留學生語出驚人，以「DDD（大鵰鵰）」回應，超大尺度的回應，引起網友熱烈討論。

黑男隨後詢問該名女留學生最喜歡的台灣美食，對方回答是小籠包，並在胸前比劃，幽默稱自己是「大籠包」。黑男聽後忍不住追問胸部是真的還是假的，該名留學生隨即在原地奔跑示意，坦率又搞笑的反應讓現場眾人笑聲不斷。

影片吸引不少網友喊「好想認識」、「好可愛又好敢講」，隨後有老司機留言表示，她蠻有名的，已經追蹤她很久，並分享這位超辣日本女留學生的社群平台，發現她早已小有名氣，在Instagram擁有約11.7萬名粉絲，Threads也累積近6萬人追蹤，平時經常分享展現好身材的美照。

